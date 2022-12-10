Bakan Soylu'dan HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert tepki: Peruklarınızı takın...

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde MHP Grubundan açıklamaların yapıldığı anlarda HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın sözleri tansiyonun yükselmesine neden oldu.Beştaş, 'Yolsuzluk hırsızlık ve taciz sizin işiniz' dedi. Beştaş'ın açıklamalarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçarken perukla yakalanan HDP'li Semra Güzel'e atıfta bulunarak Meral Danış Beştaş'a şu sözlerle tepki gösterdi:Bakan Soylu, 'Peruklarınızı takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz' dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmalar üzerine söz alarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'nu dinlediğini ve tavsiyelerini aldığını söyledi. Soylu, 'Konuşma metnini hem devlete hem bizlere tamamen iftiraya, hakarete ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp, Türkiye'nin şanlı terörle mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum' dedi. Dervişoğlu'na akşam söyleyeceklerini dinlemesini tavsiye eden Soylu, 'Aynı zamanda söyleyeceklerimi teker teker not almanızı ve kendi içinizde bir muhasebe yapmanızı da ben size tavsiye ediyorum' ifadelerini kullandı.