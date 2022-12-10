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AB'nin krili yüzü! Gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu

Her fırsatta İnsan Haklarından dem vuran ve 'medeni' olarak parlatılan Avrupa yine karanlık yüzüyle gündemde... Avrupa'nın birçok yerinde göçmenlerin aç ve susuz tutulduğu gizli hapishanelerin olduğu ortaya çıktı. Öte yandan göçmenlerin Türkiye'ye itildiği de saptandı. İşte detaylar...

AB'nin krili yüzü! Gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu
Ekleme: 10.12.2022 - 14:40 Güncelleme: 10.12.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
AB'nin krili yüzü! Gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu
Avrupa yine karanlık yüzüyle sahnede!

Her fırsattan insan haklarından dem vuran ve terör örgütlerine kucak açan Batı ülkelerinin göçmenlere uyguladığı zulüm bir kez daha deşifre oldu.

Uluslararası yayın kuruluşlarının ortak araştırması, Avrupa Birliği'nin (AB) gizli göçmen hapishanelerini ifşa etti.

Haberin kaynağı ARD, Spiegel, Lighthouse Reports, Sky News, Le Monde, Domani, SRF ve RFE/RL Bulgaria kuruluşları oldu. Yapılan araştırmaya göre bu hapishanelerden biri Bulgaristan'da sınır karakolunun arazisinde bulunuyor.

GÜNLERCE AÇ TUTULUP TÜRKİYE'YE DÖNMEYE ZORLANDILAR
Habere göre, demir parmaklıklarla çevrili derme çatma bir baraka görünümündeki yapı gizli kameralarla görüntülendi. Kayıtlarda sığınmacıların çöpler içinde yere yatırılmış vaziyette tutulduklarının, ardından otomobillerle başka bir yere götürüldüklerinin görüldüğü belirtildi. Barakalarda günlerce yemek ve su verilmeden tutulan göçmenlerin, daha sonra polis tarafından Türkiye'ye dönmeye zorlandıkları kaydedildi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLUYORLAR
Yayın kuruluşları, Bulgaristan'ın yanı sıra Macaristan'da da benzer uygulamaları ortaya koydu. Eldeki görüntülerde sığınmacıların Macar sınır polisince coplarla gemi konteynerlerine zorla sokulduğunun görüldüğü belirtildi.

Sığınmacılar ifadelerinde, kendilerine yiyecek ve su verilmeden saatlerce bu konteynerlerde bekletildiklerini, ardından otobüslerle sınıra götürülerek Sırbistan'a geri dönmeye zorlandıklarını anlattı.

FRONTEX YİNE MERKEZDE!
Çıkan haberlerde yasa dışı alıkoymaların AB sınır ajansı Frontex'in gözlerinin önünde gerçekleştiği de ortaya çıktı. Araştırmaya göre, Bulgaristan'daki sınır karakolunda Frontex'e bağlı 10 memur görev yapıyor. Frontex'in 'sorunun bir parçası' olduğunu belirten İnsan Hakları İzleme Örgütü Almanya Bölümü Direktörü Wenzel Michalski, bu tür uygulamaları engellemeyen memurların suça ortak olacaklarını vurguladı. AB kurumu olan Frontex, daha önce de Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki sığınmacıları geri itme uygulamalarına göz yumduğu gerekçesiyle sert eleştirilere hedef olmuştu.

AB'nin krili yüzü! Gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu


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