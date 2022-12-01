Yolun karşısına geçmek isterken tanker çarptı, hastanede kurtarılamadı

Gaziantep'te, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Basıç (84), tankerin çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, öğleden sonra Nurdağı ilçe merkezindeki Dörtyol kavşağında meydana geldi. S.T. yönetimindeki 02 HS 200 plakalı tanker, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Basıç'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Basıç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Basıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail Basıç'ın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü S.T.'nin polis tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.