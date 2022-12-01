TİSK'den EYT ve asgari ücret açıklaması: Müjdeyi az önce Bakan Bilgin paylaştı!

EYT yasası için artık son viraja girilirken, 'Asgari ücret ne kadar olacak' sorusu milyonların en çok merak ettiği sorular arasında zirveye yerleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayındaki toplantı takvimi belli odu. Bakan Vedat Bilgin, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın katılımıyla ilk toplantı gerçekleşti. TİSK Başkanı Burak Akkol hem EYT düzenlemesi hem de asgari ücret için çarpıcı açıklamalar yaptı.TİSK Başkanı Burak Akkol emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi ve asgari ücret 2023 için önemli açıklamalarda bulundu.Gerek asgari ücret gerek çalışma hayatını ilgilendiren EYT yasası ve düzenlemede çalışanların beklentisini öncelik belirlediklerini ifade eden Akkol, 'Çalışma arkadaşlarımızın refahının, iş sağlığının iş verenler için ne kadar önemli olduğunu ısrarlı şekilde anlatıyoruz' dedi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 ve 14 Aralık tarihlerinde toplanacak.Akkol, 'İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var. İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk' diye konuştu.Emekli olup çalışmaya devam edeceklerin işverene maliyetinin arttığını ifade eden Akkol, 'Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin az evvel bizle paylaştı.Akkol, 'Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini de verdi.Üçüncü konu kritik sektörlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda sorunlar oluyor. Ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor.' dedi.Asgari ücretle ilgili konuşan Akkol, 'Bugün gündemimizde Asgari Ücret yok. Sürecin ilk günü. Hem süreci hem de takvimi detaylandıracağız. Komisyon hem işçi, hem devlet hem de işveren tarafını temsil ediyor. Yakın zamanda ilk toplantısını yapacak. Son 2 asgari ücretteki üçlü imza sürecini önemsiyorum.Ortak mutabakatın devam etmesini düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Bu dönemde işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz' dedi.31 Aralık'ın son gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını ifade eden Akkol, 'Toplantılar uzun geçiyor. Komisyon detaylı verilere görüşlere bakıyor. Geçtİğimiz dönemlerde de ifade ettim. Komisyonun çok taraflı değerlendirmeler yaptığını, iyi niyetle ortak hedefe nasıl ulaşabiliriz.Yeteri kadar rakam zikrediliyor. Sabah programlarıyla başlıyor geceye kadar sürüyor. Gerçekçi olmayan, yüksek ya da alçak. Bu bir süreç. Çıkacak rakamı bilmiyorum. Buradaki iyi niyetimize inandığınızı biliyorum.