Terör saldırılarından bahsederken PKK'nın adını anmayan CHP'li Şeker'e MHP'li Bülbül'den sert tepki: Yazıklar olsun

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM Genel Kurulu'nda terör saldırılarından bahsederken yalnızca IŞİD'in yaptığı katliamları sıralayan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'e tepki gösterdi. Bülbül, "Öldürülen bizim insanımız. Üzerinde oyunlar oynanan devlet bizim devletimiz. Kalkıp da burada IŞİD'in yaptığı katliamlardan bahsedip; PKK'nın, YPG'nin yaptığı katliamlardan bahsetmeyenlere yazıklar olsun." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı ile ilgili grup önerisinin görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'de yakın geçmişte yapılan terör saldırılarından bahsederken yalnızca IŞİD'in yaptığı katliamları sayan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'e tepki gösterdi. Bülbül şöyle konuştu:'Bizim açımızdan IŞİD yapmış, DEAŞ yapmış, PKK yapmış. Hepsinin Allah belasını versin. Öldürülen bizim insanımız. Üzerinde oyunlar oynanan devlet bizim devletimiz. Millet bizim milletimiz. Kalkıp da burada IŞİD'in yaptığı katliamlardan bahsedip PKK'nın yaptığı katliamlardan, YPG'nin yaptığı katliamlardan bahsetmeyenlere yazıklar olsun diyorum.'