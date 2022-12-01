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Şanlıurfa'da ortalık fena karıştı: 2 yaralı, 22 gözaltı!

Şanlıurfa'da hareketli anlar yaşandı... Otomobil ve TIR sürücülerinin yol verme tartışması, yakınlarının da dahil olmasıyla, polis uygulama noktasında silahlı kavgaya dönüştü. Polisin havaya ateş açıp, sonlandırdığı kavgada 2 sürücü yaralandı, 22 kişi de gözaltına alındı.

Ekleme: 1.12.2022 - 17:19 Güncelleme: 1.12.2022 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da ortalık fena karıştı: 2 yaralı, 22 gözaltı!
Olay, öğleden sonra, Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Viranşehir ilçesinden kent merkezine 34 KH 2876 plakalı otomobille gelen Musa Öz ile 63 ADV 247 plakalı saman yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet Kesik arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yol boyunca birbirlerini durdurmaya çalışan sürücülerden Musa Öz, iddiaya göre, telefonla yakınlarına haber verip, TIR'ı kent girişinde durdurmak istedi.

Öz'ün çok sayıda yakını, polis uygulama noktasının da bulunduğu kent girişinde TIR'ı bekledi. TIR sürücüsü Kesik, uygulama noktasında yavaşlayarak durmak isterken, bölgede bekleyenler de tabancalarla ateş açtı. Araçtan inen Kesik ile Öz kavgaya tutuştu.

ÖZEL HAREKAT GELDİ
Polis ekiplerinin telsiz anonsuyla durumu bildirmesinin ardından terör saldırısı olabileceği düşüncesiyle bölgeye çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla bölgeye gelen polis ekipleri, havaya ateş açıp grubu dağıttı.

Olayda tabancalardan çıkan mermilerin hedefi olan TIR sürücüsü Mehmet Kesik ile darbedilen otomobil sürücüsü Musa Öz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 22 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...


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