PKK'lı teröristlere erzak ve malzeme temin eden şüpheliye gözaltı

Adıyaman'da, PKK’lı teröristlere erzak ve malzeme desteğinde bulunduğu belirlenen şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, E.E.'nin PKK'lı teröristlere erzak ve malzeme temin ettiği saptandı. Harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla E.E.'yi gözaltına aldı.Adresinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.