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Pakistan: Afganistan'dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Belucistan eyaletinde dün yaşanan intihar saldırısı sonrası Afganistan'daki Taliban geçici hükümetine çağrıda bulunarak "Afganistan'dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli." dedi.

Ekleme: 1.12.2022 - 22:01 Güncelleme: 1.12.2022 - 22:01 / Editör: Ozge Selin
Pakistan: Afganistan'dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli
İçişleri Bakanı Sanaullah, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) ülkedeki faaliyetlerinin, Afganistan'daki Taliban yönetimi için bir endişe konusu olması gerektiğini belirterek bunun bölgesel barış için tehlikeli olduğunu vurguladı.

Sanaullah, Pakistan'da artan terör faaliyetlerinin "alarm verici" olduğunu ancak durumun kontrol dışına çıkmadığını söyledi.

Taliban'ın, tüm dünyaya Afganistan topraklarının terör faaliyetleri için kullanılmayacağına dair söz verdiğini anımsatan Sanaullah, "TTP, Afganistan'daysa ve Pakistan'da terör faaliyetleri yürütüyorsa, Taliban'ın iddia ettiğinin aksine Afganistan toprakları terör faaliyetleri için kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sanaullah, Afganistan'da 5 binden fazla TTP üyesinin ailesiyle saklandığını ileri sürdü.

Belucistan'da yaşanan intihar saldırısı sonrası Afganistan'daki Taliban yönetimine çağrıda bulunan Sanaullah, "Afganistan'dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli." diye konuştu.

TTP, 28 Kasım'da sosyal medya organlarından yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde dün polis aracına yönelik intihar saldırısında biri polis, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı TTP üstlenmişti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Afgan Talibanı'nın teklifiyle İslamabad ile terör örgütü TTP arasında Ekim 2021'de barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti. Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler devam etmemişti.

Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı. Bununla birlikte güvenlik kaynakları, söz konusu ateşkesin kırılgan olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenledi.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.
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