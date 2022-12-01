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Ot toplayan köylüler buldu: Çalıların arasından çıkmıştı esrarengiz olay yıllar sonra çözüldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ormanda ot toplayan köylüler tarafından 6 ay önce bulunan insan kafatası ve kemiklerin sırrı çözüldü. Ormanın derinliklerinden çıkarılan kemiklerin kime ait olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 1.12.2022 - 10:21 Güncelleme: 1.12.2022 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Ot toplayan köylüler buldu: Çalıların arasından çıkmıştı esrarengiz olay yıllar sonra çözüldü
Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, 6 ay önce hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, kriminal laboratuvara gönderildi.

Burada yapılan incelemede, kemiklerin, ilçede 24 Kasım 2015'te kaybolan epilepsi hastası Hasan Germiç'e ait olduğu belirlendi. Germiç'in ölüm nedeni araştırılıyor. Hasan Germiç'in yeğeni Meryem Meral, 'Dayımın kaybolduğu gün köyde arama çalışması yaptık. Dayım epilepsi hastasıydı ve bir yerde nöbet geçirip kalabileceğini düşündük. Köyümüz engebeli bir araziye sahip olduğu için yuvarlanıp bir yere düşmüş olacağını düşündük. Sonrasında kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla arama çalışmaları genişletildi.

Ot toplayan köylüler buldu: Çalıların arasından çıkmıştı esrarengiz olay yıllar sonra çözüldü

Geçen 7 yıllık sürede dayıma ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Ancak 6 ay önce köyümüzde kafatası ve kemikler bulundu. Kemiklerin yanında ise elbiseler bulundu. Yengem Cevahir Germiç, bulunan elbiselerin dayıma ait olduğunu söyledi. Kemikler yetkililer tarafından kriminal laboratuvara incelemeye gönderildi. İncelemeler sonucunda kemiklerin dayım Hasan Germiç'e ait olduğu yetkililer tarafından bize bildirildi” dedi.

‘DOĞAL YOLLARLA ÖLDÜĞÜNE İNANMIYORUZ'
Hasan Germiç'in doğal yollarla öldüğüne inanmadıklarını belirten Meryem Meral, “Ailecek bu şekilde düşünüyoruz. Kemiklerin bulunduğu bölge dağlık ve engebeli bir arazi. Dayımın oraya kendisinin çıkabileceğini düşünmüyoruz. Dayımın ölümüne birilerinin sebep olduğunu düşünüyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda dayımın ölümünde kimin veya kimlerin parmağı varsa bulanacağına inanıyoruz. Er ya da geç adalet yerini bulacaktır” diye konuştu.

Meryem Meral, “Biz dayımın öldüğünü düşünüyorduk ancak bir mezranın olmaması bizi üzüyordu. Kemikler dayıma ait çıktı. Dayımın artık bir mezarı olacak ve mezarı başında dua okuyabileceğiz. Bu bizi biraz olsa da teselli etti” ifadelerini kullandı.

Ot toplayan köylüler buldu: Çalıların arasından çıkmıştı esrarengiz olay yıllar sonra çözüldü

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYORDU
Kafatası ile kemiklerin, 24 Kasım 2015'te kaybolan sara hastası Hasan Germiç'e ya da 6 Haziran 2021'de kaybolan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral'a ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Hasan Germiç'in eşi Cevahir Germiç, kemiklerin yanında bulunan kıyafetlerin eşine ait olduğunu söyledi.

'KIYAFETLER EŞİME AİT'
Cevahir Germiç, köyden 2 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 'Kemiklerin bulunduğu öğrendim ama kocama ait olabileceğini düşünmedim. Çünkü aradan kaç yıl geçti. Bir yıl önce kaybolan Hacı Burhan Meral'a ait olduğunu düşünmüştüm.

Elbiseler bulununca beni karakola davet ettiler. Kıyafetleri inceledim ve kocam Hasan Germiç'e ait olduklarını söyledim. Yetkililerin çalışmaları devam ediyor. Çıkacak sonucu bekliyoruz' açıklaması yapmıştı. Ormanlık alanda bulunan kemikler Hasan Germiç'e ait çıktı.

Ot toplayan köylüler buldu: Çalıların arasından çıkmıştı esrarengiz olay yıllar sonra çözüldü




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