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Meteoroloji'den bugün ve yarın için kritik uyarı: Kuvvetli şekilde yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre perşembe ve cuma günü yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli yağış etkili olacak. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Ekleme: 1.12.2022 - 08:57 Güncelleme: 1.12.2022 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den bugün ve yarın için kritik uyarı: Kuvvetli şekilde yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük raporunda yağışların Perşembe ve Cuma günü yurt geneline yayılacağı ortaya çıktı. Bugün (1 Aralık Perşembe) Antalya, Mersin, Aydın ve İzmir 'sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarısı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinde, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Yağışların kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Öğle saatlerinden Eskişehir, Karaman, Aksaray, ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Sabah saatlerinde Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
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