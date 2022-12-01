Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaz saati uygulamasına bir garip eleştiri

Kemal Kılıçdaroğlu saat 08.03'te Ankara'daki evinin balkonundan yaz saati uygulamasını eleştirdi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çekim yaptığı esnada ise Ankara'da güneşin doğmuş olduğu görüldü.YeniŞafak'ın haberine göre; 07.38'te Ankara Kızılay meydanında çekilen fotoğraf karesi güneşin doğmaya başladığını gösteriyor.Kılıçdaroğlu'nun çekim yaptığı esnada havanın aydınlık olduğunu görülüyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasıyla bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını bunun da yaklaşık 9,2 milyar liraya denk geldiğini bildirmişti...