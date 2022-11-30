KARDEMIR'in Yeni CFO'su Bilal Yildiz Oldu

25 Kasım tarihinde Kardemir Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar sonucu Kardemir'in yeni CFO'su olan Yıldız, aynı zamanda vekaleten Kardemir Satınalma Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi.İş hayatında birçok başarıya imza atan Bilal Yıldız'ın kariyeri şu şekilde;Bilal Yıldız, kariyerine 2007 yılında Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişi olarak başlamış, 2008 yılında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından açılan sınavda başarılı olarak 2019 yılına kadar Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde sırasıyla, Başbakanlık Müfettişi, Başbakanlık Başmüfettişi, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.Bu görevleri sırasında, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Topluluğu nezdinde Türkiye Delegasyon Üyeliği, Açık Yönetim Ortaklığı Türk Hükümeti İrtibat Sorumlusu, Avrupa Birliği Sahtecilikle Mücadele Ofisi Türkiye Sorumlusu, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Mekanizmasında Denetleme Uzmanı gibi diğer uluslararası görevleri de yürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda görev almış, sonrasında kariyerine özel sektör savunma sanayii şirketlerinden HAVELSAN A.Ş.'de Finans ve Yatırımlardan Sorumlu Grup Müdürü ve Tarım Kredi Birlik A.Ş.'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı-CFO olarak devam etmiştir. Son olarak Kardemir A.Ş. bünyesinde yaklaşık bir buçuk yıl İç Denetim Başkanı olarak görev yapmıştır.Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümünde Lisans eğitimini tamamlayan Yıldız, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden ikinci lisans diplomasını almış ve aynı üniversitede Ekonomi Yüksek Lisans çalışmaları yürütmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi'nden Uluslararası Finans alanında Yüksek Lisans derecesi almıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunduğu sırada Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu bünyesinde kısa dönemli danışmanlık da yapmış olan Bilal Yıldız, uluslararası geçerliliğe sahip CIA sertifikasına ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahiptir.