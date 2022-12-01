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Karamollaoğlu altılı masanın koalisyon ile ülkeyi yöneteceğini söyledi: Genel başkanlardan oluşan 'eşgüdüm kurulu' olacak

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ülkeyi altılı masada yer alan genel başkanlar ile ve istişare yoluyla yöneteceklerini bildirdi. Karamollaoğlu, bunun için liderlerin içinde yer alacağı “eşgüdüm kurulu” diye adlandırılabilecek bir yapı oluşturulacağını söyledi.

Karamollaoğlu altılı masanın koalisyon ile ülkeyi yöneteceğini söyledi: Genel başkanlardan oluşan 'eşgüdüm kurulu' olacak
Ekleme: 1.12.2022 - 13:36 Güncelleme: 1.12.2022 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Karamollaoğlu altılı masanın koalisyon ile ülkeyi yöneteceğini söyledi: Genel başkanlardan oluşan 'eşgüdüm kurulu' olacak
Altılı masanın yol haritasına ilişkin BBC Türkçe'ye açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu koalisyon ile ülkeyi yöneteceklerini söyledi. Karamollaoğlu, 'Anayasa değişikliği yapılmadan, birlikte Türkiye'yi sanki bir koalisyon hükümeti varmış gibi yöneteceğiz.' dedi.

'Ben bildiğimi yaparım derse ne olacak'
Sistem değişikliğine yönelik endişelerin varlığından bahseden Karamollaoğlu, 'Şu anda bizim açıkladığımız bu anayasa değişikliği hangi maddeleri içine alacak, onunla ilgili bir çalışma yapıldı, bu da kamuoyuyla paylaşıldı bir rapor olarak da takdim edildi. Şimdi bunun arkasından, yönetim nasıl olacak? Seçildikten sonra, şunu söylerse – biz niye söyledin deriz de – itirazımızın bir etkisi olmaz, “Ben kendi bildiğimi yaparım, 5 sene içinde de değişiklikleri yaparız” derse ne olacak. Onun için biz bir yol haritasını ortaya koymuş olduk. Yani seçimden sonra anayasa nasıl değişecek, cumhurbaşkanı bu süreçte nasıl çalışacak, istişareleri nasıl yapacak? Adeta parlamenter döneme geçmişiz gibi çalışılacağını ifade ediyoruz.' dedi.

'Anayasa değişikliği olmadan koalisyon hükümeti gibi yöneteceğiz'
Koalisyon ile ülkeyi yöneteceklerini belirten Karamollaoğlu, 'Tabii buradaki süreci şimdiden tahmin edemiyoruz. 400'ün üzerinde milletvekili çıkarılırsa, hemen anayasayı referanduma götürmeden değiştirebileceğiz. 360-400 arası olursa referanduma götürme mecburiyeti var, 360 yakalanamazsa biz, belli bir süre, belki 5 sene böyle idare edeceğiz. Anayasa değişikliği yapılmadan, birlikte Türkiye'yi sanki bir koalisyon hükümeti varmış gibi yöneteceğiz.' dedi.

'Kararlıyız, birlikte yöneteceğiz'
Karamollaoğlu, 'Liderler, bu ortak yönetimin neresinde olacak?' sorusuna, 'Önümüzdeki toplantıda bu konu netleşecek. İki husus var zaten. Bir yol haritası dediğimiz bu; yani biz Türkiye'yi seçime kadar ve seçimden sonra nasıl yöneteceğiz? Biz şu konuda kararlıyız; birlikte yöneteceğiz. Aynen koalisyonlarda olduğu gibi yöneteceğiz. Ancak, birlikte yöneteceğiz de cumhurbaşkanı anayasa değişmediği için layüsel. Tabii nasıl olacak? Cumhurbaşkanı seçiminden önce, cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti genel başkanları ile birlikte. “Ben bundan sonra, bu değişiklik sağlanana kadar siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek Türkiye'yi yöneteceğim.” Bu taahhütte bulunacak, o kadar. Burada iş geliyor, mesela bazen şunu söylüyorlar, “parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olsun…” Olamaz ki, mesela milletvekiliyse milletvekilliği düşer.' şeklinde cevap verdi.

'Eşgüdüm kurulu denebilir'
Karamollaoğlu, 'Yüksek İstişare Kurulu gibi bir kurul mu olacak?' sorusuna karşılık şu ifadeleri kullandı:

Şimdi öyle bir kurul var, ama şu anda o kurulların hiçbir etkinliği yok. Halbuki, cumhurbaşkanı taahhüt edecek, genel başkanlar da bunu benimseyecek. Mesela buna teklif olarak “eşgüdüm” de denilebilir. Eşgüdüm kurulu… O kadar. Eğer cumhurbaşkanı istişare ederek karar almaya razıysa, bunu benimsedim, böyle çalışacağım diye kamuoyuna deklare etmesi bir taahhüttür. Cumhurbaşkanlığı makamına gelecek kişinin de bu taahhüdüne güvenilir.
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