İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı...

Megakent İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve mesai saatinin bitimiyle sürücülerin yola çıkması trafikte yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu haritası verilerine göre, saat 18.28 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü.

İstanbul'da, mesai saatinin bitimiyle birlikte sürücüler yola çıkarken, akşam saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİİBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, 18.28 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a kadar ulaştı. Aynı veriye göre, Avrupa Yakası'ndaki yüzde 85 olarak ölçülen yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 oldu. Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi.