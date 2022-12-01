  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB yöneticisi Yavuz Saltık ‘terör örgütüne yardım’ suçundan hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetici olan Yavuz Saltık’ın, terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER’in, örgütle bağlantısını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı

İBB yöneticisi Yavuz Saltık ‘terör örgütüne yardım’ suçundan hakim karşısında
Ekleme: 1.12.2022 - 22:39 Güncelleme: 1.12.2022 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
İBB yöneticisi Yavuz Saltık ‘terör örgütüne yardım’ suçundan hakim karşısında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yönetici olan Yavuz Saltık'ın, terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'in, örgütle bağlantısını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER)'nin, örgütle bağlantısını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatları hazır bulundu.

İBB yöneticisi Yavuz Saltık ‘terör örgütüne yardım’ suçundan hakim karşısında

'Bu kişinin terörle iltisaklı olması sebebiyle bile isteye yardım ve yataklık yaptığım suçlamasıyla karşı karşıyayım''
Duruşmada savunma yapan sanık Yavuz Saltık, üzerine atılı suçu nasıl işlediğini anlamadığını belirterek, 'İBB'de görev yaptığım sırada Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndaydım. Bu birimde, dezavantajlı olan herkese yardım edilir. İBB yönetmeliği de nasıl çalışacağımız açıkça ortaya koyar. Farklı meslek ve inanç gruplarından yüzlerce insanla görüşme yaptım. Bu süreçte Erzurumlu hemşerilerimle de görüştüm, benimle bu anlamda irtibat kuruldu. Bu kişinin terörle iltisaklı olması sebebiyle bile isteye yardım ve yataklık yaptığım suçlamasıyla karşı karşıyayım. Asli görevim olan sosyal yardımların yapılmasında benim sabıka kaydı sorgulama gibi bir görevim yoktur. Biz sosyal incelemeler yaparak resmi kriterler çerçevesinde yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz kişilere bu kartı veririz. Bu kart yoksulluk sınırı altında olan kişilere verilirdi' dedi.

'Toplantıda görüştüğüm Ekrem Baran'ın DİAYDER başkanı olduğunu da bilmiyordum''

Pandemi sırasında 1 milyona yakın insanın kendilerine başvurduğunu belirten sanık Saltık savunmasının devamında, 'Herkes yardım talep etti, tıpkı Erzurumlu bir dernek gibi. Biz de Erkem Baran ile sadece orada karşılaştık ve görüştük, başka hiçbir şekilde konuşmuşluğum olmamıştır. Bize DİAYDER başvuramaz, İBB'ye başvuruyu tek kişi yapabilir. Söz konusu toplantıda görüştüğüm Ekrem Baran'ın DİAYDER başkanı olduğunu da bilmiyordum. Onu Erzurumlu bir kişi olarak tanıyordum. Ayrıca, Nilüfer Taşkın benimle aynı yıl daire başkanlığında değil başka bir müdürlüğün altında çalışırdı. O ise dini grupların ibadethanelerinin bakım ve temizliğinden sorumlu olduğu bir birimde çalışıyordu'' ifadelerini kullandı.

İBB yöneticisi Yavuz Saltık ‘terör örgütüne yardım’ suçundan hakim karşısında

Duruşma sırasında sanık avukatı Ersan Şen, mahkeme başkanı soru cevap şeklinde soru sorduğu sırada, sorunun iddianame dışında olduğunu öne sürerek soruya itiraz etti. Mahkeme başkanı ise söz almadan konuştuğunu söyleyerek duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle avukat Şen'i uyardı. Bunun üzerine sanık avukatı Şen, mahkeme heyetini reddetti. Bu talep ise mahkeme tarafından reddedildi ve duruşmaya devam edildi.

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yavuz Saltık'ın adli kontrol tedbirlerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Ne Olmuştu?

PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu sanıkların İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada mahkeme, tanık olarak dinlenen 2 İBB çalışanı hakkında ihbarda bulunulmasına karar vermişti.

Yapılan ihbar sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, şüpheli İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER), terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği belirtilerek ‘terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'ya yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz
Başkan Erdoğan İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile buluştu
Yunanistan yine tahrik peşinde: 'Silahsız' Rodos ve Midilli adalarında tanklarla tatbikat yaptılar
Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! 'Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz'
Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek
YSK Başkanı Akkaya'dan 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama...
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama...
AB ülkeleri anlaştı: Rus petrolüne tavan fiyat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü...
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Bayraktar Akıncı TİHA'dan TOLUN Minyatür Bomba testi: Atış başarıyla gerçekleşti
Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı