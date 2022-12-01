Hepsi sayıştay raporunda! CHP'li İBB'nin şirketleri liyakatsiz atamalarla dolu...

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'nin çiftliğine döndüğü bir kez daha belgelendi.Sayıştay raporunda İBB iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliğinin usulüne uygun olarak belirlenmediği ve yönetim kurulu üye sayısının makul seviyenin üzerinde olduğuna dikkat çekildi.Raporda yer alan bilgilere göre İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısı 2019 yılında 359 kişi iken, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasından sonra bu sayı 471'e yükseldi. Böylece İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısı iki yılda 112 kişi arttı. Sabah'taki habere göre Sayıştay'ın raporunda konuya ilişkin bölümde İstanbul Borsası üzerinden çarpıcı bir tespit ortaya konuldu.'İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerinde Belediye tüzel kişiliğini yönetim kurulunda temsil etmek üzere belirlenen gerçek kişilerin, yöneticilik sıfatını haiz olmayan kişiler arasından seçildiği ve aynı zamanda makul seviyenin üzerinde yönetim kurulu üye sayısı belirlendiği görülmüştür.''Yapılan incelemede, İdarenin sermaye çoğunluğuna sahip olduğu şirketlerde, şirket genel kurulu tarafından belirlenen yönetim kurulu üyelerinin bazılarının Belediyede yöneticilik vasfını taşımadığı, idarede veya bağlı idarede danışman, koordinatör, müdür yardımcısı veya memur olarak görev yapan kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak belirlendiği, anonim şirketlerde yönetim organı olarak genel müdürlük müessesi yer almadığı halde, yönetim kurullarında genel müdür olarak bazı kişilerin de yer aldığı görülmektedir.. Bunların dışında İdarede görev yapmayan kişilerin de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı tespit edilmiştir.'İstanbul'un çeşitli ilçelerinde partide görev yapan ve seçim kazanamayan nerdeyse tüm isimlerin, İBB'de yönetici olduğu ortaya çıkmıştı.BİMTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Resul Emrah Şahan, CHP Ataşehir eski İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ve CHP Adalar eski İlçe Başkanı Hıdır Delipınar ise yönetim kuruluna getirildi.CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın İSYÖN Başkanı olurken, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Ferhat Epözdemir ise yönetim kurulu üyesi yapıldı. CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, 14 bin TL maaşla İSPARK'a Yönetim Kurulu Başkan Vekili olurken, CHP Arnavutköy eski İlçe Başkanı Ruhi Tuncel ve CHP Çatalca eski İlçe Başkanı Halil Gök de yönetim kurulu üyesi olarak atandı.Ataşehir Belediyesi eski Meclis Başkanı Mustafa Kemal Aldoğan ve CHP Güngören Belediye Başkan adayı İsmet Yaşar, Otobüs A.Ş. yönetimine girdi. CHP Gaziosmanpaşa eski İlçe Başkanı Mehmet Polat, İstgüven A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olurken, CHP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Özkan ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayla Vural, İSPER'e yönetim kurulu üyesi atandı. Spor A.Ş'nin yönetimine CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı Muharrem Bulut, CHP İstanbul İl Başkanlığı eski Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Akın ve CHP milletvekili adayı Erdem Hüsnü Arslanoğlu girdi. Halk Ekmek A.Ş'nin başına CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama geçti. Kartal Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, CHP Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Mahmut Keskin, İBB Meclisi CHP eski Grup Sözcüsü Tonguç Çoban yönetim kuruluna getirildi. CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy İSTON A.Ş.'nin yönetimine girdi. CHP Başakşehir eski İlçe Başkanı Kazım Özeren'e ise İSTAÇ A.Ş.'de imza yetkisi verildi. CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Barbaros Doğruel ve CHP Artvin Merkez eski İlçe Başkanı İlyas Şahin de Ugetam A.Ş yönetimine giren partili isimler arasında yer aldı.Şehir Hatları'nın başına geçen CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı Cafer Aktürk, yönetime giren CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Hasan Karaoğlu ve İBB Özel Kalemi Burcu Ciner Şimşek de huzur hakkı alıyor. İBB Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin, Kültür A.Ş'de de imza sahibi. CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler Ağaç A.Ş, CHP Bağcılar İlçe Üyesi Hasan Kızılboğa İmar A.Ş yönetim kurulunda.