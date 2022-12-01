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FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi!

FOX TV yine bir haber skandalına imza attı. Daha önce de Bakanların gerçekleştirdikleri programlara katılarak provokatif eylemlerde bulunan kanal muhabirleri son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i canlı yayına girmesine müsaade etmeyek rahatsız etti. Bakan Özer yayına geçmesi gerekirken ısrarla kendisini rahatsız edecek şekilde hareket eden muhabire “Müsaade etmeyecek misiniz, şiddet mi uygulayacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.

FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi!
Ekleme: 1.12.2022 - 21:27 Güncelleme: 1.12.2022 - 21:38 / Editör: Ozge Selin
FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi!
FOX TV yine bir programda soru sorma kisvesi altında, taciz haberciliğine imza attı. Türkiye'nin dünyaya tanıtımında önem arz eden OECD Mesleki Eğitim Zirvesi yüzlerce ülkeden eğitimcinin katılımıyla bugün İstanbul'da gerçekleştirildi.

BU İLK DEĞİL!

Türkiye'nin mesleki eğitim konusunda geldiği noktayı ve bu konulardaki tecrübelerinin anlatıldığı Zirvede, FOX TV muhabiri, daha önce başka Bakanların programlarında da Bakanları ve yanlarındaki heyeti taciz ederek 'tartaklandıkları, sorularına yanıt alamadıkları, kendilerine ambargo uygulandığı, sansürlendikleri' gibi iddialarla yaptıkları gibi bir haber yapmaya çalıştı.

FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi!

PROGRAMI TAKİP ETMEDİ BAKANI RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin dünyaya tanıtıldığı program boyunca dışarıda bekleyerek hiçbir şekilde programı izleyemeyen, programla ilgili bir haber çalışması yapmayan Fox Tv muhabirleri, kişileri kışkırtarak ve taciz ederek istedikleri şekilde görüntü almak için Milli Eğitim Bakanının bir televizyon kanalına demeç vermek üzere canlı yayın platformuna geçeceği sırada, önüne atladı ve zorla mikrofon uzattı. Soru sorma bahanesiyle önüne atlayan Fox Tv muhabirine, bugünün mesleki eğitim için önemli bir gün olduğunu belirtmesine ve bu konuda konuşalım demesine rağmen kışkırtıcı sorularına maruz kalan Bakan Özer, muhabire teşekkür ederek 'Yayına giriyoruz.' dedi. Buna rağmen ısrarla sorularına devam eden Muhabire tekrar teşekkür eden Bakan Özer, 'Müsaade etmeyecek misiniz, şiddet mi uygulacaksınız.' dedi. Yayın için bekleyen diğer basın mensuplarının da tepkisini çeken Fox Tv muhabiri tacizlerini bırakmak zorunda kaldı.

FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi!

Fox Tv muhabirleri daha önce de farklı Bakanların programlarında bakanların yanındaki ekipleri kışkırtarak 'tartaklandıkları, sorularına yanıt alamadıkları, kendilerine ambargo uygulandığı, sansürlendikleri' gibi iddialarla taciz haberciliğine imza atmışlardı.

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