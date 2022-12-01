Ekrem İmamoğlu’na depremzededen şok tepki: Elleme beni, deprem bitti

Düzce kent meydanında ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerde depremzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Ekrem İmamoğlu, Gölyaka'da bir depremzede kadının yanağına dokunmak istedi. Ancak Ekrem İmamoğlu, burada depremzede kadından beklemediği tepki ile karşılaştı.Kafasını hızla geriye çeken kadın, 'Elleme beni, deprem bitti' diye bağırdı. Ekrem İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi.Ekrem İmamoğlu, Düzce ziyaretini Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkent ziyareti ile bitirerek İstanbul'a döndü.İBB Başkanı İmamoğlu'na Düzce ziyaretinde depremzededen tepki: 'Elleme beni, deprem bitti' | VideoCHP'li İmamoğlu'na Düzce merkezde bir genç de, 'Galiba yanlış geldiniz. Burası Kartalkaya değil, Düzce.' diyerek tepki göstermişti.