CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'taki vizyon belgesinden sömürge bekçileri çıktı! Bay Kemal'in yeni danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimlere adım adım ilerlerken seçime 7 aylık bir süre kalmışken 6'lı masa hala adayını belirleyemedi. ABD ve İngiltere'ye gerçekleştirdiği icazet ziyaretleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta vizyon açıklaması yapacağını duyurdu. CHP kulislerinde konuşulan isimlerin ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saatlik sır kaybı da açığa çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun Merkel'in ekibi ve Chicago Merkez Bankası'nı transfer ettiği ortaya çıktı. Chicago, neo-liberalizmin başkenti olarak biliniyor.CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ekonomiyle ilgili vizyon belgesini Cumartesi günü 'İkinci Yüzyıla Çağrı' başlığıyla açıklayacak. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından, ekonomi kadrosundan isimlerin bazıları da sunumlar yapacak. CHP'nin ekonomi kurmayları Faik Öztrak ile Selin Sayek Böke'nin yapısal reformlar ve yeşil ekonomi ile ilgili sunum yapmaları planlanıyor.Acemoğlu daha önce, FETÖ'nün Samanyolu TV ve Zaman gazetesine sahip çıkmıştı.TÜSİAD TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLER SÖYLEMİŞTİHükümetin ekonomi politikaları eleştirirken haddini aşan Acemoğlu, geçtiğimiz yıl TÜSİAD toplantısında yaptığı, 'Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar.' açıklamasıyla tepkilere neden olmuştu.ACEMOĞLU İLE ABD'DE GÖRÜŞTÜTürkiye ve yeni ekonomi politikalarının karşısında olan herkesle iş birliğine hazır olan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki icazet ziyaretinde Acemoğlu ile görüşmüştü.Kılıçdaroğlu, bu görüşmeyi sosyal medyadan, 'ABD'deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz.' tweetiyle duyurmuştu. Söz konusu görüşme 'Altılı Masa yeni Kemal Derviş'ini buldu' şeklinde yorumlanmıştı.Kılıçdaroğlu'nun icazet ziyaretlerinin mevyesi olan ismin ise ABD'li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman olarak bilinen Jeremy Rifkin olacağı ortaya çıktı. Rifkin eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in danışmanlığı göreviyle dikkat çekerken sosyal medya 'Bay Kemal'e bekçi göndermişler' yorumlarıyla sallandı.Rifkin daha önce Alman Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'ya danışmanlık yapmıştı. Jeremy Rifkin, 'paylaşım ekonomisi' adlı bir tezi savunuyor.Bu teze göre zenginler hariç kimse mülkiyet sahibi olmayacak. İşçiler ve fakirler, her şeyi kiralayarak yaşayacak. Evler, odalar, cep telefonları… Her şey kiralanacak, her şey 'kiralama ve paylaşım' temelli olacak. Yani Neflix aboneliği yahut kira sözleşmesi gibi yapılar ile, dev şirketler hayatın her alanını ticari hale getirecek. İnsanlar, bir şeylere 'abone olarak' hizmet alacak. Yani kimse ev sahibi olmayacak, telefon sahibi olmayacak yahut bir şeyler elde edemeyecek.Abonelik ve kiralama ile kullanım hakkına sahip olunacak. Bu durum, en uç seviyede kıyafetlerin dahi kiralanması ve daha sonra geri dönüşüme verilmesi anlamına gelecek. Jeremy Rifkin, dijital dünyada birçok şeyin masrafının olmadığını, dolayısıyla en ucuza 'abonelik' sistemiyle 'hizmet verilebildiğini' öne sürüyor.Bu durumun, olabilecek her sektörde yaşanabilmesi için, dijitalleşmenin tam anlamıyla sağlanmasını ve bu yolla '3. Sanayi Devrimi' dediği teorinin gerçekleşmesini savunuyor. Jeremy Rifkin'in bu tezlerinde, işçi sınıfının hiçbir gücü bulunmuyor. İşçi sınıfı, zenginlerin kârını devam ettirmek için, kendisi ile paylaşılanları kabul ediyor, tamamen şirketlerin ve zenginlerin insafına kalıyor. Devlet ise bu 'sınıfsal işbirliğini korumak' görevini üstelenen bir kurum olarak kendisine yer buluyor.Jeremy Rifkin, neo-liberalizmin çöktüğünü söylüyor ancak alternatif olarak daha güçlü bir kapitalizm için 'paylaşım ekonomisi' modelini savunuyor. Yani neo-liberalizme alternatif olarak, başka bir liberalizm modeli öngörüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı mitinglerde birçok defa neo-liberalizme karşı olduğunu açıklamıştı.Jeremy Rifkin'in 'Yeşil Enerji' politikaları, Almanya'yı enerji krizine soktu. Jeremy Rifkin'in yenilenebilir enerji ısrarı üzerine şekillenen Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapattı.Nükleer santralleri kapanan Almanya, tamamen yeşil enerjiye geçene kadar Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.Rusya – Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Rusya'ya karşı tavır alan Almanya, Rus gazından mahrum kaldı. Almanya'nın enerji devi Uniper iflasın eşiğinden kamulaştırma ile döndü. Binlerce Alman şirketinin iflas ettiği ve ağır sanayinin can çekiştiği ortamda Almanya, yeşil enerjiyi bir kenara bıraktı ve kömür santrallerini geri açtı.CHP Lideri'nin ekibindeki bir başka iktisatçı ise Prof. Refet Gürkaynak. CHP'nin ekonomi politikalarına yön veren isimlerden olan Gürkaynak, Kemal Derviş'in Türkiye'ye hediyesi olarak görülen Faik Öztrak'la birlikte IMF heyetiyle gizlice görüşmesiyle gündeme gelmişti.Etkinlikte söz alarak yoksulluk ile ilgili sunum yapacak olan isim ise CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo olacak.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte açıklama yaptığı CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi üyesi Hacer Foggo'nun derneğinin Amerikan Turkish Philanthropy Funds (TPF) vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı.ABD'den icazetle oluşturulduğu belli olan 'sömürge bekçileri' akıllara CHP'nin parti sözüsü Faik Öztrak'ın sözlerini getirdi. Öztrak hükümeti McKinsey ile yapılan anlaşma üzerinden hedef almış, 'Devlet OVP hedeflerini tespit ve izlemek için ekonomik ve siyasi skandallarla batan ENRON şirketinin danışmanlığını yapmış McKinsey'i tutmuş. Bizim bürokratlarımızın neyi eksik de yabancı danışman tuttunuz? Kaçdolara tuttunuz? Bu şirkette bürokrasimizden yetişmiş kaç uzman var?' ifadelerini kullanmıştı.Sosyal medyada CHP'li Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu ekibe 'emperyal vampirler' kadrosu yorumları yapılırken partinin politikaları nedeniyle istifasını veren Aslı Baykal sosyal medyadan tepki gösterdi. Baykal, Kılıçdaroğlu'nun ABD'li Jeremy Rifkin'i danışmanı olarak atmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, 'Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder.' diyerak CHP yönetimine tepki gösterdi.