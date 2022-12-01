ABD Başkanı Biden: Putin savaşı bitirme yoluna girerse konuşmaya hazırım

Ayrıntılar birazdan...ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişlin önemli açıklamalarda bulundu.'SAVAŞIN SONA ERMESİNİN TEK YOLU RUSYA'NIN ÇEKİLMESİ'Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mantıklı bir şekilde sona ermesinin tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'dan çekilmesi olduğunu belirten Biden, 'Eğer Putin, gerçekten bu savaşı bitirmenin bir yolunu bulmaya karar verirse onunla konuşmaya hazırım' dedi.