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Vladimir Zelensky: Toprağımızın bir santimini vermeyeceğiz

Rus ordusuyla çatışmalara değinen Ukrayna lideri, Donetsk'i savunma sözü verdi.

Vladimir Zelensky: Toprağımızın bir santimini vermeyeceğiz
Ekleme: 9.11.2022 - 15:38 Güncelleme: 9.11.2022 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
Vladimir Zelensky: Toprağımızın bir santimini vermeyeceğiz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın saldırıları ve ülkesinin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Zelensky, 'İşgalcilerin faaliyetleri son derece yüksek bir seviyede. Her gün düzinelerce saldırı var.' dedi.

'Bir santim toprak vermeyiz'
Rus ordusunun 'olağanüstü yüksek kayıplar' yaşadığını savunan Zelensky, ülke topraklarını savunma sözü verdi.

Donetsk'teki çatışmalara işaret eden Zelensky, 'Toprağımızın bir santimini vermeyeceğiz.' ifadesini kullandı.

Donetsk'teki şiddetli çatışmalar
Donetsk bölgesindeki çatışmanın odak noktalarını, Bakhmut, Soledar ve Avdiivka kasabaları oluşturuyor.

Zelensky ayrıca, salı günü 14 bölge ve Kiev şehrinde yaklaşık 4 milyon kişinin elektriksiz kaldığını söyledi.

Ukrayna lideri, kesintilerin önceden planlandığını sözlerine ekledi.
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Vladimir Zelensky: Toprağımızın bir santimini vermeyeceğiz
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