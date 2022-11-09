Vladimir Zelensky: Toprağımızın bir santimini vermeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın saldırıları ve ülkesinin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.Zelensky,dedi.Rus ordusunun 'olağanüstü yüksek kayıplar' yaşadığını savunan Zelensky, ülke topraklarını savunma sözü verdi.Donetsk'teki çatışmalara işaret eden Zelensky,ifadesini kullandı.Donetsk bölgesindeki çatışmanın odak noktalarını, Bakhmut, Soledar ve Avdiivka kasabaları oluşturuyor.Zelensky ayrıca, salı günü 14 bölge ve Kiev şehrinde yaklaşık 4 milyon kişinin elektriksiz kaldığını söyledi.Ukrayna lideri, kesintilerin önceden planlandığını sözlerine ekledi.