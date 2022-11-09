Ucuz gıda bakkala geliyor! KOOP Market dönemi başlıyor: Tarım Kredi ürünleri aynı fiyattan satılacak!

Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri bakkallarda da satılabilecek. Anlaşma sağlandı. Temel gıda ürünleri başta olmak üzerer toplamda 132 ürünün satılacağı ifade edildi.KOOP Bakkal dönemi başlıyor. Un, şeker yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün artık Tarım Kredi Marketleri'ndeki aynı fiyattan bakkalarda da satılacak.Özellikle bakkalların kredi başvuruları ile ilgili maddeler toplantının konusuydu. İlk aşamada bakkallardan yoğun bir talep geldiği ifade edildi.Ürünler Tarım Kredi Marketleri'nde hangi fiyattan satılıyosa bakkallarda da aynı fiyattan satılacak. Bakkalın malı bittiğinde ise elektronik ortam üzerinden Tarım Kredi'den ürün talep edilecek ve tedarik sağlanacak.Halbank ile ortak bir anlaşma imzalandı. Bakkallar bu konuda kredi konusuda da büyük destek alacak. Bakkallar yapılan anlaşmaya göre 300 bin TL limitli 'Paraf Bakkal' kredi kartı kullanabilecek.Proje ile ilgili proje ve lojistik konusunda sorun olmayan illerde başlayacağı bildirildi. Bakkallar başvurularını Tarım Kredi Kooperatifi internet sitesinden yapabilecek.