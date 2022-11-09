  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,69 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ucuz gıda bakkala geliyor! KOOP Market dönemi başlıyor: Tarım Kredi ürünleri aynı fiyattan satılacak!

Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin KOOP Market adı altında bakkallarda da satılma işleminin protokol imzası gerçekleşti. Artık Tarım Kredi ürünleri KOOP Market adı altında bakkallarda da aynı fiyattan satılacak.

Ucuz gıda bakkala geliyor! KOOP Market dönemi başlıyor: Tarım Kredi ürünleri aynı fiyattan satılacak!
Ekleme: 9.11.2022 - 14:36 Güncelleme: 9.11.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Ucuz gıda bakkala geliyor! KOOP Market dönemi başlıyor: Tarım Kredi ürünleri aynı fiyattan satılacak!
Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri bakkallarda da satılabilecek. Anlaşma sağlandı. Temel gıda ürünleri başta olmak üzerer toplamda 132 ürünün satılacağı ifade edildi.

UCUZ GIDA BAKKALA GELİYOR: İMZALAR ATILDI

KOOP Bakkal dönemi başlıyor. Un, şeker yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün artık Tarım Kredi Marketleri'ndeki aynı fiyattan bakkalarda da satılacak.

Özellikle bakkalların kredi başvuruları ile ilgili maddeler toplantının konusuydu. İlk aşamada bakkallardan yoğun bir talep geldiği ifade edildi.

Peki hangi bakkalar başvurabilecek?

-En az 5 yıl bu işi yapıyor olması
-Dükkan metrekaresinin en az 75 en fazla 150 metrekare olması

ÜRÜNLER TARIM KREDİ İLE AYNI FİYATTAN SATILACAK

Ürünler Tarım Kredi Marketleri'nde hangi fiyattan satılıyosa bakkallarda da aynı fiyattan satılacak. Bakkalın malı bittiğinde ise elektronik ortam üzerinden Tarım Kredi'den ürün talep edilecek ve tedarik sağlanacak.

300 BİN TL LİMİTLİ 'PARAF BAKKAL' KREDİ KARTI

Halbank ile ortak bir anlaşma imzalandı. Bakkallar bu konuda kredi konusuda da büyük destek alacak. Bakkallar yapılan anlaşmaya göre 300 bin TL limitli 'Paraf Bakkal' kredi kartı kullanabilecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA TARIM KREDİ'YE YAPILACAK

Proje ile ilgili proje ve lojistik konusunda sorun olmayan illerde başlayacağı bildirildi. Bakkallar başvurularını Tarım Kredi Kooperatifi internet sitesinden yapabilecek.
Bakan Kurum'dan gençlere 'İstihdam' müjdesi! Seferberlik başlatıldı
CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den İYİ Parti'ye: 'Haddini bil Akşener!'
Can Ataklı'nın Togg hazımsızlığı bitmiyor: Gördüğü üretim bandına da inanmadı
Sağlık Bakanı Koca'dan Ek Ödeme Yönetmeliği değerlendirmesi: Yüzde 20'den yüzde 40'a yükseldi!
Tunç Soyer'in nöbet şovuna gerekli ilgi gelmeyince belediye personeline 'zorunlu katılım talimatı' gönderdi
Togg'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı! Vatandaşlar canlı görme fırsatı bulacak...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cezayir'de konuştu!
Tarihin en yoğun katılımlı İTO seçimi tamamlandı!
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz!
İTO Başkanı Şekip Avdagiç: 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık
Putin'den LGBT hamlesi: Sapkınlığa 'dur' diyor!
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu!
Rusya'dan kritik hamle! Çekilme talimatı verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Tarihin en yüksek oyunu alacağız
Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den Meral Akşener'e ağza alınmayacak laflar: 17 bin faili meçhulun hesabını ver, haddini bil
Vladimir Zelensky: Toprağımızın bir santimini vermeyeceğiz
Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi
Ucuz gıda bakkala geliyor! KOOP Market dönemi başlıyor: Tarım Kredi ürünleri aynı fiyattan satılacak!
Bitlis'te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te köpek saldırısında kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da büyük acı: 9 tabut yan yana

Bursa'da büyük acı: 9 tabut yan yana

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

Instagram'a gelecek yeni özellikler belli oldu

Instagram'a gelecek yeni özellikler belli oldu

9 Kasım hava durumu: Karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

9 Kasım hava durumu: Karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

Fatura desteği, KYK borcu, İcralık borçlar... Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de!

Fatura desteği, KYK borcu, İcralık borçlar... Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de!