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Twitter'daki o görüntülere hapis cezası: Ülke harekete geçti! Sahte profiller artık yasak...

İspanya'da bir Twitter kullanıcısının 'Bir adamın Faslı tecavüzcü' olduğunu iddia ederek paylaştığı videonun asılsız çıkmasının ardından ülkeden flaş bir hamle geldi. Twitter kullanıcısı 'Sahte haber' yayınladığı gerekçesi ile hapis cezası aldı.

Ekleme: 9.11.2022 - 10:35 Güncelleme: 9.11.2022 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Twitter'daki o görüntülere hapis cezası: Ülke harekete geçti! Sahte profiller artık yasak...İspanyol bir Twitter kullanıcısı, paylaştığı video ile başına büyük dert açtı. Yayınladığı videonun sahte çıkmasının ardından hapis cezası alan ilk kişi oldu. Buna ek olarak da, bin 620 euro (30 bin 309 TL) para cezasına çarptırıldı. Öte yandan ülkede 'internette sahte profiller oluşturması' yasaklandı.

İspanya'da bir Twitter kullanıcısının paylaştığı videoda videoda bir kadına saldırdığı görülen bir adamın Faslı bir tecavüzcü olduğunu iddia ettikten sonra, ülkede 'sahte haber' yayınladığı için hapis cezası alan ilk kişi oldu. El Mundo gazetesinde yer alan habere göre, kolluk kuvvetlerinde çalışan sanık savunmasının ardından 15 aylık hapis cezasına mahkum edildi.

Barselona Yüksek Mahkemesi şimdi cezanın ertelenip ertelenmeyeceğine veya adamı hapse gönderip göndermeyeceğine karar vermesi beklenirken sanığa ek olarak bin 620 euro (30 bin 309 TL) para cezası verildiği öğrenildi.

YASAKLANDI

Öte yandan ülkede 'internette sahte profiller oluşturması' yasaklandı ve eşitlik ve insan hakları konusunda eğitim almasına karar verildi. Dava, 2019 yılında Barselona'nın kuzeyindeki bir sahil kasabası olan Canet de Mar'da bir kadının tecavüzüne uğramasıyla başladı.

DARP VİDEOSU YAYINLADI

Olaydan sonra sanık, bir erkeğin bir kadını saçlarından tutarak yere sürüklemeden önce tekmelediği ve yumrukladığı bir videoyu yayınladı. Adamın Canet de Mar'da devlet yardımı alan bir Faslı olduğunu ve bölgedeki daha fazla cinsel saldırıdan 'bir grup Faslının' sorumlu olduğunu iddia etti.

YALAN HABER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Videonun tecavüzle ilgisi yoktu ve aslında Çin'de çekilmişti. Ancak polis, Canet de Mar'da reşit olmayan iki Kuzey Afrikalı göçmeni tecavüzden tutukladı . Polis, bir gencin kadına tecavüz ettiğini, diğerinin ise saldırıyı kaydettiğini söyledi.
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