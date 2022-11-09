Türkiye korkulu rüyaları oldu! Yunan basınında skandal: 2 yeni senaryo...

Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Yunanistan'da 2 senaryo gündemde... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren Yunanistan, Girit açıklarında hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunacağı yönünde bir NAVTEX yayınlamıştı. Ancak Yunan basını bu gelişmeyi de Türkiye'ye yönelik skandal iddialar öne sürerek okuyucularına sundu.

Girit ve Korfu çevresinde hidrokarbon arama faaliyetlerine başlayan Yunanistan'da Türkiye yine gündemden düşmüyor. Yunan basını yeni bir skandala imza attı. Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetlerini provoke edeceğini öne süren gazete 2 yeni senaryo ortaya attı...



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mora ve Girit'in güneybatısında yer alan iki bölgede ExxonMobil tarafından doğak gaz sahalarının araştırılması için sismik araştırma çalışması başlatıldığını açıklamıştı. Ancak bu gelişme de Yunan basınında Türkiye provokasyonu üzerinden gündeme taşındı.



cnn.gr'de yer alan haberde Milli Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı'nın Türk provokasyonuna karşı tepki planları hazırlayarak arama faaliyetlerine başladığı duyuruldu.



KENDİ KENDİNİ ÇÜRÜTTÜ



Masada iki senaryo olduğunu ileri süren gazete, İlk senaryoda ,Bölgede Türk gücünün araştırmayı engellemek isteebileceğ iddia edildi. Ancak bu durumun olasılığının çok düşük olduğu çünkü Ankara'nın zaten bu karara itiraz etmediği açık açık belirtildi.



Yunanistan'ın Türkiye'nin Libya ile imzaladığı hidrokarbon anlaşmasından rahatsızlığını sık sık dile getirilirken Yunan basını, Ankara'nın savaş geileri ile bölgede araşma faaliyetlerinde bulunarak provokasyonda bulunabileceğini ileri sürdü.