Murat Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayacağız

2023 yılı bütçe görüşmeleri 21 Ekim'de başladı.25 Kasım'a kadar her gün bir bakanlığın bütçesinin görüşülürken, bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bütçe sunumuna başladı.Bakan Murat Kurum, bütçe sunumunda yaptığı açıklamada, 'Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız. Ailelerimiz 2023'e yeni yuvalarında girecek. İlk Evim İlk İş yerim Kampanyasına 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493'ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar.' ifadelerini kullandı.AYRINTILAR GELİYOR...