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Cumhuriyet gazetesine kendi kaynağından yalanlama! O habere erişim engeli

Cumhuriyet Gazetesi tarafından Ekrem İmamoğlu'nun davasına baktığı için sürüldüğünü iddia edilen hakim hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında mahrem yapı içerisinde yer aldığı anlaşıldı. Diğer taraftan Cumhuriyet gazetesinde Barış Terkoğlu tarafından kaleme alınan yazı da hakim tarafından yalanlandı. Hakim Zengin'in avukatı Oğuzhan Taşdemir, Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin gerçeğe aykırı olduğunu belirterek söz konusu habere erişim engeli getirilmesini talep etti. "Hakim Neler Anlatıyor" başlığıyla servis edilen haberin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesine karar verildi.

Cumhuriyet gazetesine kendi kaynağından yalanlama! O habere erişim engeli
Ekleme: 9.11.2022 - 12:36 Güncelleme: 9.11.2022 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Cumhuriyet gazetesine kendi kaynağından yalanlama! O habere erişim engeli
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. 11 Kasım'da görülecek davanın hakiminin Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yaz Kararnamesi ile İstanbul'dan Samsun'a atanması olağandışı olarak yorumlanırken, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Terkoğlu da konuşa ilişkin bir yazı kaleme alarak davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesinin hakimi Hüseyin Zengin'in çevresinde güvendiği arkadaşlarına 'Bazı savcılar aracılığıyla, İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi' dediğini iddia etti. Söz konusu yazının ardından haberin kaynağı Cumhuriyet gazetesinde yer alan yazı kendi kaynağı tarafından yalanlandı ve erişim engeli kararı istendi.



O HABERLERE ERİŞİM ENGELİ KARARI

Zengin'in avukatı Oğuzhan Taşdemir, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne içeriklerin yayından kaldırılması ve erişim engeli kararı verilmesi yönünde talepte bulundu. Talebinde, 'Müvekkilim de halihazırda hakimlik mesleğini gereklerine uygun şekilde her türlü siyasi görüşten ari olarak tarafsız ve bağımsız olarak ifa etmekte olup hiçbir siyasi düşüncenin tarafı olmamıştır. Gördüğü veya görülmekte olan hiçbir dava hakkında da yakınları veya 3.kişilere bir beyanatta bulunması söz konusu değildir. Müvekkilin ismi ve aile bilgileri kullanılarak birtakım söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gerçek dışı ve isnat edici şekilde doğrudan şahsı ve ailesi hedef gösterilerek basına sunulan haber materyal veya metinlerin hiçbirisinin müvekkilin şahsıyla ilgisi bulunmamaktadır' ifadelerine yer veren Taşdemir'in bu talebi kabul edildi ve söz konusu haberlere erişim engeli kararı verildi.

FETÖ EVLERİNDE KALMIŞ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukat yapılanması ve hakimlik sınavı çalışma evleri ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında örgüt içinde görev alan isimlerin ifadelerinde Hüseyin Zengin'in FETÖ evinde kaldığı, 17-25 Aralık sonrası ise ayrıldığı yer alırken yeni bilgilere ulaşıldı.

MAHREM YAPILANMA İÇİNDE YER ALMIŞ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS çalışma evleri ve kamu kurumları yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içinde görev alan isimlerin ifadesinde mahrem yapılanma içinde yer aldığı belirlendi. Bu kapsamda, üniversite de ev abiliği yaptığı tespit edilen ve mezun olduktan sonra da KPSS çalışma evlerinde kaldığı belirlenen Hazine ve Maliye Bakanlığında kamu görevlisi iken ihraç edilen Bilal K.'nın alınan ifadesinde örgütün kamu yapılanmasında mahrem görevde olan Hüseyin Zengin ve Mehmet Sait F. ile yurt dışı giriş çıkış kayıtları belirlendi.
Cumhuriyet gazetesine kendi kaynağından yalanlama! O habere erişim engeli
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