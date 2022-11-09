CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den Meral Akşener'e ağza alınmayacak laflar: 17 bin faili meçhulun hesabını ver, haddini bil

Altılı masadan umudunu kesen HDP, kendi adayını çıkarma kararı almıştı. Daha önce de ortak aday çabalarında isim isim rest çeken HDP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın üzerini çizmişti. Süreç boyunca HDP ile yan yana gelmekten çekinen Akşener'in açıklamaları sert karşılık bulurken, iki parti arasında tansiyonu zirveye çıkaran bir gelişme yaşandı. 'Başörtüsüne anayasal güvence' düzenlemesi için AK Parti'nin yaptığı ziyareti diline dolayan Akşener'e, HDP'den çok ağır salvolar geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, Akşener'i hedef alarak, "Sen HDP'yi bırak Sedat Bucak ile ne konuştun onu açıkla! 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil." ağır sözlerle yüklendi.

6'lı masaya altından dahil olan HDP, CHP'nin karşılıksız desteğine rağmen seçmeninden ürken İYİ Parti'ye kendini kabul ettiremedi. Akşener, her defasında yan yana gelmekten korktuğu HDP ile ilgili yorumlardan kaçınırken, HDP açıktan Akşener'i hedef almaktan çekinmedi.HDP yaz aylarında yaptığı açıklamdaa Akşener ve Yavaş'ın adaylığına karşı çıkarak ''İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nda dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur.'' ifadelerini paylaşmıştı.

HDP Eş genel Başkanı Mihtat Sancar, şu ifadeleri kullanmıştı;



Diğer muhalefet partilerine bu çerçevede açık diyalog ve doğrudan müzakere yöntemiyle ortak aday konusunda mutabakat arayışı çağrısı yapıyoruz. Aynı şekilde, seçimler sonrasında yeniden yapılanmayı veya yeni başlangıcın temel unsurlarını müzakere edelim diyoruz. İsim tartışması tuzaklarla doludur. Ama şunu söylemekte beis görmüyorum: Deklarasyonumuzda ilan ettiğimiz ilkelerle bağı olmayan ve olamayacak bir isme destek vermemiz söz konusu olmaz.



ŞİRİN GÖZÜKME ÇABALARI



Oysa ki Akşener masanın gizli ortağı HDP'yi memnun etmek adına kendisinden hiç beklenmeyecek çıkışlarda bulunmuştu. Akşener, cezaevinde cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğini söylemişti. Dışarıda olsa eşiyle birlikte Meral Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyleyen Demirtaş 'Kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim' ifadesini kullandı. Akşener, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerine yanıt vermişti.

HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı'na HDP'lilerin oy vermeyeceğiniaçıkladı.Ziya Pir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada ''Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!'' ifadelerini kullandı.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığna sıcak bakmadığını açıklamıştı. Buldan, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan 'Zor ama yine de sor' adlı programa katıldı.Pervin Buldan, ''Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmıyorum. Çünkü; Türkiye yönetecek olan kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim. Herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum'' ifadelerini kullanmıştı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in; ''Mansur Yavaş, 'Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi'' şeklindeki açıklaması HDP tarafından tepkiyle karşılandı.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamsaının 'ayıp' olduğunu söyledi.MAŞALLAH SİZE, GERÇEKTEN MAŞALLAHBeştaş, siyasetin cesaret işi olduğunu iddia ederek şunları söyledi: Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala ve daha yüzlerce siyasetçi neden cezaevinde? İktidarın rehine siyaseti nedeniyle cezaevinde. Onları orada tutan siyasete karşı çıkmadan, karşı durmadan muhalif siyaset olmaz, olamaz. Eğer 'inşallah' demekten bile imtina ediyorsanız iktidarın rehine politikasının yanında yer alıyorsunuz demektir. Bu ikircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz diyorum ve HDP mücadelesiyle, dikduruşuyla, demokratik güçlerin direnişiyle kesinlikle kararlılıkla yol alacaktır. 'Verin bana yetkiyi' veya 'Bize katılın' demekle deolmaz. Ortak mücadeleye katılmakla, birlikte mücadeleyi yürütmekle ancak rehine siyasetinin karşısında durulabilir.HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Sevgi Yiğitalp de; ''Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi şeklindeki sözlerini alıntılayarak şunları söyledi: Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın inşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur..HDP Eş Genel Eski Başkanı Sezai Temelli, 15 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sezai Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söylemişti.İki parti arasında tansiyon en son olarak Akşener'in AK Parti'nin HDP ile görüşmesine yönelik sözleri nedeniyle yükseldi. AK Parti'nin 'başörtüsüne anayasal güvence' düzenlemesi için HDP'yi ziyaret etmesinin ardından durumdan vazife çıkaran muhalefete, MHP lideri Devlet Bahçeli gerekli cevabı verdi. Ancak Akşener yaşananları gündemde tutarak siyasi çıkar elde etmek isterken HDPKK kayasına tosladı Akşener, 'Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor. AK Parti ve HDPmilletvekilleri, Erdoğan'ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip, oldukça mutlu, neşeli bir görüntü vermişler. Ne diyelim Allah bozmasın' ifadelerini kullandı. Bu ifadeler HDP cephesinin tepkisini çekti. HDP Sözcüsü Ebru Günay, yaptığı açıklamada, 'Akşener'e buradan soruyoruz: Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti, 5 dakika sonra Meclis'in 5. partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizler ne konuştunuz onu söyleyin? Sen HDP'yi bırak, Sedat Bucak'la nekonuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Kararnlıklarla büyüyen, karanlıktan beslenen ve ülkeye karanlıktan başka bir şey vaat etmeyenlerin hiçbir şey vaat edemeyeciğini biliyoruz.' dedi. Gizli ortaklar arasında ipler tamamen koparken adaylık için pusuda bekleyen ve HDP desteği olmaksızın hareket edemeyeceğinidüşünen Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu.