Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A TOGG TEŞEKKÜRÜAkşener'in Togg hakkında yaptığı açıklamalar için Osman Gökçek, “Teşekkür etmesi bence olumlu bir davranış, hiç olmazsa bu olgunluğu gösterdiler. Bundan dolayı herkesin Meral Hanım'a da teşekkür etmesi lazım. Çünkü nazik bir tavır içerisinde bunu söylüyor. Çünkü, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismini zikrederek söylüyor. Tabi gönül isterdi ki o da açılışta olsaydı, bu duyguları paylaşsaydı. Ama zannediyorum ki onun yerine Koray Aydın katıldı. Kendilerinin de oraya gelmesi, katılmış olması bence son derece memnuniyet verici bir durum. Çünkü Togg, Türkiye'nin bir kazancı, hepimizin bir kazancı. Görüyorsunuz CHP her gün oraya bir çamur atmakla meşgulken, tam tersi İyi Parti farklı bir hareketin içerisine girdi bunun için kendisine teşekkür etmek lazım.” dedi.CHP'Lİ ADIGÜZEL TOGG'U HEDEF ALDICHP'li Adıgüzel'in söylemleri hakkında yorum yapan Gökçek, “Çok büyük işler yapılmış gibi göstermek yanlış' diyorlar. Ee siz çeşme açıyorsunuz... Sizin çeşme açılışlarınızı bütün gazeteler, televizyonlar vermediği zamanda 'sadece bizi birkaç medya veriyor' diye de eleştiriyorlar. Açtıkları heykelleri görüyorsunuz. Bunların zihniyeti maalesef bu. 'Milletin karnı açken bunların karnı Togg' diye dalga geçmeye çalışıyorlar. Bu fabrika üretim yapacak, ülkeye para girecek, istihdam yapılacak. Bunları görmek istemiyorlar. Bunu küçümsemek istiyorlar. Kenilerinin, haziran ayında açtığı halk ekmek fabrikasını gördük. Fabrika açtılar, 90 gündür fabrikayı çalıştırmadıkları İstanbul İl Başkanı tarafından ortaya çıktı. Rezillikleri ortaya çıktıktan sonra fabrikayı çalıştırmaya başladılar. Onların, daha açtığı fabrikayı çalıştırabilme yetenekleri dahi yok. Ama görüyorsunuz burada işte tam tersine bir eser ortaya çıkmış, ülkemiz için bir kazanç ortaya çıkmış, İyi Parti'nin Başkanı Meral Akşener, bu konudan dolayı cumhurbaşkanına tebrikte bulunurken, neymiş efendim yıllar öncesinde aslında araba üretilmiş, bu aslında önceden yapılan bir şeymiş. Peki nerede bu araba? Ben bu arabaları sokaklarda görmedim. Bu arabaları bize göstersinler. Böyle bir saçmalık olamaz. İşte bu CHP zihniyetinin bir göstergesidir.” dedi.CHP YANDAŞI EMİN ÇAPA TOGG'U HEDEF ALDICHP yandaşı Emin Çapa hakkında konuşan Osman Gökçek, “Yılbaşından sonra sanki ihrac edilmeyecek bu arabalar. 'Önemli olan bunu yurt dışına satabilmek' diyor. Ya bir durun, fabrikada daha yeni banttan indi araçlar, millet daha yeni sipariş verdi... Bugün Halk Tv'yi izliyorum İmamoğlu diyor ki ‘bu araçlardan satın almak lazım'. Şaşırdım... Diyor ki ‘bu araçları bizim de satın almamız lazım bizim de sipariş vermemiz lazım'. Bu çılgın bir projeymiş. Peki ben size soruyorum, sizin cumhuriyet tarihi boyunca, Sayın Recep Tayyip Erdoğan dönemine gelene kadar ürettiğiniz bu arabalar nerede? Siz bisiklet üretemediniz bisiklet... Siz bisiklet dahi üretemiyorsunuz, dalga geçer gibi milletle küçücük çeşmeleri koyuyorsunuz, elli kişi başına toplanıp çeşme açılışı yapıyorsunuz. Bunların tabi sürekli böyle aşağılamalarının sebebi ‘aşağılık kompleksi'. Beceremiyorlar... Yıllar boyunca ülkemizde ‘beyaz yakalılar', ‘elit tabaka' diye gezen bu tayfa, bugün aslında kendilerinin ne kadar cahil olduklarını, bu ülkeye hiç bir şey kazandıramadıklarını, çağdaşlıktan bilimden ve teknolojiden ne kadar uzak olduklarını göstermiş oldular. Bu da bunun en büyük göstergesi.' ifadelerini kullandı.KILIÇDAROĞLU ‘TEFECİ' SÖYLEMİNİ ÇABUK UNUTTUOsman Gökçek, “Bir kere ‘Kılıçdaroğlu' denilince akla Kılıçdaroğlu değil de, CHP denildiği zaman zaten projelere engel olan, yatırımcıları tehdit eden ve bunları korkutan bir zihniyet gelir. Kılıçdaroğlu temiz paradan bahsediyor ama Bank Asya'yı hatırlayın, TMFS'nin el koyduğu döneme doğru gidelim. O dönemde 200 milyon euro civarında bir parayı ‘green screen' adı verilen bir sistemle parayı aklama yöntemine gitmek istemişti. Ama o dönemdeki mali istihbarat birimleri bunu tespit etmişlerdi. Yani buranın aslında bir kara para aklama merkezi olduğu tespit edildi ve işlem yapıldı. Hatırlayın o dönemde kara para aklama dolayısıyla işlem yapılan Bank Asya'ya kim sahip çıktı? Kılıçdaroğlu ve Mahmut Tanal... Mahmut Tanal ‘Ben kendi maaşımı bundan sonra Bank Asya'ya yatırıyorum' dedi. Siz şimdi bu kadar temiz paranın yapılmasını istiyordunuz da kara para aklamaktan dolayı mali istihbarat tarafından tespit edilen bir kuruma niye gidip paranızı yatırdınız? Hadi bunu bir kenara koyduk. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili ‘Artık Türkiye'de insanların can ve mal güvenliği yoktur' dedi. Bunu da bir kenara koyalım. Gelelim mesela Kanal İstanbul projesine, Kılıçdaroğlu, yurtdışından gelen yatırımcılara ‘Eğer buraya bir yatırım yaparsanız, yaptığınız yatırım karşılığında buradan bir para alamayacaksınız' diyor mesela. Gidiyor, Deutshe Bank'ı tehdit ediyor, dört yabancı dilde ayrı ayrı yatırımcıları tehdit ediyor. Bir insan kendi ülkesine yatırım yapılmasını istese bu tür bir hareketler içerisine girer mi? Mümkün değil” dedi.KILIÇDAROĞLU HERKESİ TEHDİT ETTİGökçek, “Kılıçdaroğlu, ülkede yatırım yapılması noktasında bürokratları tehdit etti, hakimlere ve savcılara ayar vermeye kalktı, mütahitlere ve kamu çalışanlarına aynı şeklide... Şimdi kredi verecek olan bankalara ‘kredi verirseniz, sizden bunun hesabını soracağım' dedi. Kendi ülkesini düşünen bir Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten yabancı yatırımcıyı buraya getirmek istese yabancıları tehdit eder mi? Sırf Ak Parti hükümeti iyi bir iş yapamasın diye yaptı. “şeklinde konuştu.KILIÇDAROĞLU PARAYI YÖNETEBİLECEK EN SON KİŞİOsman Gökçek, “Kılıçdaroğlu parayı yönetebilecek en son insanlardan bir tanesi. SGK'yı nasıl batırdığını bütün ülkemiz biliyor. Yarın, Allah muhafaza iktidar olmuş olsa, bu yatırımcıları getirmeye kalksa, Türkiye nasıl bir boşlanmanın içerisine girecek, neyin içerisine girecek hiç birimiz bilmiyoruz.” dedi.TEFECİLER SORUSU KILIÇDAROĞLU'NU ŞAŞKINA ÇEVİRDİKılıçdaroğlu'nun temiz para açıklamasına tepki gösteren Gökçek, “Şimdi burada şöyle birşey var, ‘İngiltere gri listede değil' diyerek aslında geçiştirmeye çalışıyor. Buradaki konu şu, tefecileri tefecilik noktasında bir konuya cevap verememekten dolayı, önceden söylediği lafı söylememek için böyle bir lafı orataya atarak, sanki dalga geçiyor gibi davranarak konuyu kapatmaya çalışıyor. Tefeci diyen kişi Sayın Kılıçdaroğlu. ‘Ben ülkeyi bu tefecilerden kurataracağım' dedi Kılıçdaroğlu. Ee şimdi niye gittiniz oraya? “dedi.ABD'DEKİ KAYIP 8 SAAT SORUSUNDAN KAÇTIKılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saat sorulması üzerine yayından ayrılan Kılıçdaroğlu hakkında Gökçek, “İşte tetikçi medya bu. ‘Ben iyi akşamlar dilerim' diyerek yayını kapatıyor. Yani adam orada yanlış bir soru sormuş durumunda düşüyor ve yayını kapatıyor. İşte bunların medya anlayışı bu. Şunu demesi gerekmiyor muydu? ‘Benim sekiz saat ortadan kaybolduğumla ilgili açıklamam şuydu, buydu ‘diyip böyle kapatması lazımdı.”dediSözlerini sürdüren Gökçek, “Kılıçdaroğlu'nun şu hallerine bakıyorumda, Allah CHP'nin başından eksik etmesin diyorum kendisini.” şeklinde konuştu.KILIÇDAROĞLU FETÖ VE PKK DESTEKÇİSİ AMBERİN ZAMAN'LA GÖRÜŞTÜKılıçdaroğlu'nun Amberin Zaman'la görüşmesine tepki gösteren Osman Gökçek, “Sayın Kılıçdaroğlu size muhalif olduğunu düşündüğünüz medya ile bir araya gelmekten korkuyorsunuz ama terör örgütleriyle röportaj yapan gazeteciler ile bir araya gelmekten korkmuyorsunuz. Bu nasıl bir iş? Yani Londra'ya gittiğinizde Amberin Zaman'la konuşarak, nereden geleceği belli olmayan parayı mı konuştunuz yoksa bu PKK terör örgütü temsilcilerinin, sizinle arasını daha iyi bir duruma getirebilmesi için aracı olmasını mı istediniz? Bende bu soruyu soruyorum. Siz bu gazeteciler vasıtasıyla, Kandil'le aranızda bağ mı oluşturmaya çalışıyorsunuz? Biz bu soruları soralım...” ifadelerini kullandı.BOMBA KURYESİ HDP'Lİ VEKİLHDP milletvekili Remziye Tosun'un, bomba kuryeliği yaptığına dair iddialar hakkında konuşan Gökçek, “Kan donduran büyük bir skandal aslında. Şimdi düşünün Yunanistan'da Lavrion kampında eğitim alan bir terörist var, Hüseyin Tanrıkulu... Bu kişinin HDP'li Remziye Tosun'la bir irtibatı çıkıyor. Bir dönem HDP'de bulunan Ş. A. İfadesinde şu bilgilere yer veriyor, ‘Binaya Remziye Tosun geldi. Hüsamettin alt kattan poşeti getirerek Tosun'a teslim etti. Birkaç gün sonra Hüsamettin'e Remziye'ye ne verdiğini sorduğumda ses bombası olduğunu anlattı' diyor. Remziye'nin ses bombasını Sur ilçesinde birine teslim ettiği deniliyor. Ümit Akgün ve Kamuran isimli şahıslar bombayı Benusen mahallesinin polis karakolunun bulunduğu yere atıyorlar. İddia bu... Aziz milletimiz CHP'nin yandaşı olan HDP budur işte... Bunlar Kürt düşmanı buna inanın.“ dedi.DAVUTOĞLU HER GİTTİĞİ YERDE REZİL OLUYORŞehit babasından tepki gören Davutoğlu hakkında konuşan Gökçek, “Ahmet Davutoğlu her gittiği yerde rezil oluyor. En son yapılan anketlerde zannediyorum 0.1'i birazcık geçiyor gibi görünüyor. Bence 2023 seçimleri Sayın Davutoğlu'nun siyasi anlamda artık emekliye ayrıldığı ve bittiği bir dönem olacak.” İfadelerini kullandı.