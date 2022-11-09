Bakan Kirişci ‘Ekilmeyen alan kalmasın’ diyerek hedefleri duyurdu! Cihan Kolivar'ın skandal 'Ekmek' sözlerine sert tepki

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir TV programında skandal ifadeler kullandı. Kolivar'ın 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor' sözleri tepki çekmeye devam ediyor. Bakan Kirişci, 'Bu çok talihsiz açıklamadır, asla kabul etmiyoruz' diye konuştu.Yerli tohum ve gübre seferberliği başlatıldı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklar devam ediyor. Atıl arazilerin tarıma kazandırılması süreci işliyor. Öte yandan ekmek konusunda tartışmalar söz konusu.Çok talihsiz bir ifade bence herhalde ekmekten nasiplenmeyen kişi sıfatını da alır yakında. Çünkü ekmek en temel gıdamız. Dünyanın gelişmiş, geri kalmış, gelişmekte olan bütün ülkelerinde en çok tüketilen bir ürün. Malumunuz en son Rusya – Ukrayna savaşında da koridorun adı meyve sebze koridoru değil tahıl koridoru. Dolayısıyla tek başına tahıl koridoru kavramı bile ekmeğin ve bu ekmeğin buğdaydan veya mısırdan yapılmasından bağımsız olarak söylüyorum ne kadar temel ve vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Tabii şu anda yargıya intikal etmiş olan bir süreç var. Ama ifadeyi asla kabul etmiyoruz. Biz bakanlık olarak da ekmekte özellikle fiyatla ilgili vatandaşlarımız bunu tüketmede herhangi bir yavaşlama veya gerileme olmasın diye de un regülasyonu adı altında 7.450 TL'den aldığımız buğdayı 4.500 liradan un yapıp bunu fırıncılara veren sanayiciye veriyoruz. Yani 2.950 lira ton başına da bir regülasyon çerçevesinde destek uygulamış oluyoruz. Amacımız vatandaşımızın ekmeğe erişimini ekmekle ilgili en ufak bir tereddüt yaşatmayalım onlar yaşamasınlar istiyoruz.Öncelikle tahıl koridorundan da kısaca bahsetmek lazım. Türkiye'yi tarif ederken Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören bir ülke denip geçilirdi fakat gördük ki Türkiye şu son 20 yılda ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve ne kadar vazgeçilmez bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Tabii bu durup dururken de olmadı 20 yıllık süreçte ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal kapasitesi bir devlet yapısı mekanizmaları sayesinde bir noktaya gelindi. Türkiye sürdürülebilir, dengeli ve lider diplomasisiyle bu süreci başarıyla tamamlamış oldu. Türkiye ne kadar vazgeçilmez ülke olduğunu gösterdi.Ayın 31'inde bir aksama oldu yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girdi ve tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 432 gemi dün itibarıyla söylüyorum 10.1 milyon ton tahıl başta olmak üzere gıda ürünlerini bu koridordan geçirdi. Yüzde 60'a yakınının yani 6 milyon tonluk kısmını Avrupa ülkeleri alıyor aslan payını onlar alıyor. Asya için yüzde 21.4 gibi bir oran. Afrika için biraz daha düşük. Ama burada en çarpıcı olan BM'nin en geri kalmış ülkeler kategorisindeki ülkeler için verilen pay sadece yüzde 5,5.Nüfusu sürekli artan bir Türkiye var. İktidara geldiğimizde 65 milyonken bugün 85 milyona gelmiş bir Türkiye var. Turist sayısı 15 milyondu bugün 50 milyona çıktı. O günkü refah seviyesine göre masa üzerinde sofralarımızda olanlarla bugün olanlar kesinlikle mukayese edilemez. Bir taraftan da ihracatımız var. Ama bizim şunu yapmamız gerekiyor. Biz kendi arz güvenliğimizi sağlamamız gerek. Biz toprak zengini bir ülke değiliz. Yani biz bir Latin Amerika ülkesi gibi toprakları olup da orada da az bir nüfusun yaşadığı bir ülke değiliz. Veya dost kardeş ülke Kazakistan'a gidin 39 milyon nüfusu var bizim nüfusumuzun yarısından daha az ama bizim 4 katımız bir alanlar var. Şimdi bu tür coğrafyalarda da onların da ihtiyacı olan üretimle ilgili bizim sahip olduğumuz know-how'lara erişim güçlükleri var onların. Yapmak istediğimiz şey su sahip olduğumuz bu know-how'ı kullanalım karşılıklı kazanma politikasını burada da uygulayalım. Kendi üreticilerimiz başka ülkeler bu işi yapabilir. Bu tür politikaları hayata geçirmemiz gerekiyor.İstanbul'da hiç yağış olmasa 4 aylık suyumuz var. Ankara'da 8 aylık suyumuz var.Yeşil Vatan ekranıyla ağaçlandırma takip edilebilir.