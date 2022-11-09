Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu düzenlenen CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde yeni bir yolsuzluk skandalı ifşa oldu.Takvim'de yer alan habere göre, belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edildi. Görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen Servet Ön'ün önünde oturan kişiden aldığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.İçişleri Bakanlığından, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmıştı. 8 Aralık 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde yeniden Ataşehir Belediye Başkanı seçildi.