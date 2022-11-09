11 yaşındaki çocuk salıncakta öldü! Bindiği ip boynuna dolandı!

Malatya’nın Darende ilçesinde çok acı bir olay yaşandı... 11 yaşındaki çocuk, bindiği salıncaktaki ipin boynuna dolanması ile hayatını kaybetti.

Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde yaşanan olayda, 11 yaşındaki A. K. bahçelerindeki salıncağa bindi. Nu sırada salıncağın ipinin dolanması sonucu boğulan çocuk çevredekilerin yardımı ile dolandığı ipten kurtarılarak hemen hastaneye kaldırıldı.Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan A. K. hayatını kaybetti.Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi Ayvalı Mahallesinde ki mezarlıkta defnedilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.