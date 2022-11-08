Yunanistan'ın Mavi Vatan provokasyonu! Türkiye'yi suçlayıp, aynısını yaptılar

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, Yunanistan, bir süredir devam ettirdiği karasularını 12 mile çıkarma meselesini kendi mecralarında sıcak tutmaya devam ediyor.Yunan gazetesi Kathimerini, 'Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisini' değerlendiren Panteion Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Dış Politika Profesörü ve Yunanistan Cumhuriyeti Parlamento üyesi Angelos Syrigos'un açıklamalarına yer verdi.Syrigos'un ifadelerine göre Mavi Vatan bir 'strateji'. Provokasyon dolu açıklamalarda Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge'yi (MEB) ihlal ettiği iddia edildi.Haberde 'Türkiye'ye göre Ege ikiye bölünmüştü. Yunan adaları Türkiye anakara kıyılarına daha yakındır bu nedenle de MEB ve kıta sahanlığı yoktur' ifadelerine yer verildi.Ancak durum Yunanistan'ın iddiasında olduğu gibi değil. Münhasır Ekonomik Bölge, karasularının ölçülmeye başlandığı esas çizgiden itibaren 200 deniz mili genişliğindeki deniz alanlarında, sahildar devletin deniz yatağı ve toprak altı ile üzerindeki canlı ve canlı olmayan varlıklar üzerindeki ekonomik haklarını içermektedir.Münhasır Ekonomik Bölge, yan yana veya karşı karşıya olan devletler arasında yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması yoluyla veya tek taraflı olarak ilan edilebilmektedir.Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 75. madde hükümlerine göre, sahildar devlet harita yayımlayarak ve coğrafi koordinatları belirleyerek de kendi başına MEB ilan edebilme hakkına sahiptir.Kısacası Türkiye'nin tek taraflı olarak MEB ilan etme imkanı var. Nitekim Türkiye'yi suçlayan Atina hükümeti de aslında benzer bir eyleme imza atmıştı.Yunanistan, İtalya ile MEB imzalarken Türkiye'yi suçladığı 'adalarımızın kıta sahanlığı nedeniyle bu bölgelere hakim olmalıyız' sözlerinin aksi bir durum sergileyerek, kendilerine ait İyon adalarının MEB hakkına sahip olduğunu ileri sürmemişti.