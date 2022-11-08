Van'da düştükleri kayalıkta mahsur kalan 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

İlçenin Bağlıca Mahallesi kırsalında, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen kayalıklardan düşerek yaralandı.

Kayalıkta mahsur kalan bu kişilerin kurtarılması için bölgeye jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce sedyeye alınıp kayalıktan indirilen düzensiz göçmenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.