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Sitenin asansöründe dehşeti yaşatmıştı: İstenen ceza belli oldu

Pendik'te bir sitenin asansöründe Tuana K.'yi tekme tokat döverek darp ettiği gerekçesiyle adli makamlarca tutuklanan Gökhan B. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık iddianamede, alkollü kadını kendini savunmayacak şekilde olmasına ve baygınlık geçirmesine rağmen tekme tokat darp eden şüpheli Gökhan B.'nin 2 ayrı suçtan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasın talep etti.

Ekleme: 8.11.2022 - 15:26 Güncelleme: 8.11.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Sitenin asansöründe dehşeti yaşatmıştı: İstenen ceza belli olduPendik'te 23 Ekim günü bir sitenin asansöründe yaşanan olayda, Gökhan B. evine gelen Tuana K.'yi darp etmişti. İddiaya göre Gökhan B.'nin asansörde tekme tokat dövdüğü Tuana K. baygınlık geçirmiş, Gökhan B. genç kadını dışarı çıkarmıştı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Gökhan B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ALKOLLÜ OLMASINA RAĞMEN VURMUŞ

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tarafların arkadaş oldukları, olay günü Tuana K.'nin Gökhan B.'yi görmek için evine gittiği, ardından şüpheli Gökhan B.'nin müşteki Tuana K.'den gitmesini istediği, müştekinin gitmek istemediğini söylemesi üzerine şüphelinin alkollü kadını zorla asansöre bindirdiği ve yumruklamaya başladığı belirtildi.

Sitenin asansöründe dehşeti yaşatmıştı: İstenen ceza belli oldu

16 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin asansörde bayılan müştekiyi kaldırarak vurmaya devam ettiğinin altı çizilen iddianamede, müştekinin yaralarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca alkollü olduğu için kendini savunamayacak bir kişiye vurarak yaralanmasına sebep olan şüpheli Gökhan B.'nin 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yaralama' suçlarından 16 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüpheli adamın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Sitenin asansöründe dehşeti yaşatmıştı: İstenen ceza belli oldu


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