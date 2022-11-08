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Sarıyer'de İETT şoförü, engelli vatandaşa hakaret ederek saldırdı: Vermiş Allah belanı zaten! Geberteceğim seni, gırtlağını sıkacağım

İstanbul Sarıyer'de bir İETT şoförü, engelli kartı olmadan otobüse binmeye çalışan engelli yaşlı vatandaşa skandal sözlerle yüklendi. Tehdit ve hakaretler savuran İETT şoförü, "Geberteceğim seni. Bak amca vuracağım seni sakat bırakacağım. Vermiş Allah belanı zaten. Yaşlı başlı demeyeceğim sıkacağım gırtlağını senin" derken sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı.

Sarıyer'de İETT şoförü, engelli vatandaşa hakaret ederek saldırdı: Vermiş Allah belanı zaten! Geberteceğim seni, gırtlağını sıkacağım
Ekleme: 8.11.2022 - 10:34 Güncelleme: 8.11.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Sarıyer'de İETT şoförü, engelli vatandaşa hakaret ederek saldırdı: Vermiş Allah belanı zaten! Geberteceğim seni, gırtlağını sıkacağım
İstanbul Sarıyer'de bir İETT şoförü kabadayılığa soyunarak skandala imza attı.

Engelli kartı olmadan otobüse binmeye çalışan engelli vatandaşa hakaretler yağdıran İETT şoförü bir de saldırmaya kalktı. Araya girenlere de tepki gösteren şoför tehdit ve küfürler savurdu. Skandala ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

'SENİ SAKAT BIRAKACAĞIM'

Görüntülerde şoförün, 'Geberteceğim seni. Bak amca vuracağım seni sakat bırakacağım. Vermiş Allah belanı zaten. Yaşlı başlı demeyeceğim sıkacağım gırtlağını senin' dediği görüldü. Çevredeki vatandaşlar da şoföre, 'Yazık ya yapma. Git kendini tedavi et' sözleriyle tepki gösterdi.Bazı yolcular, plaka ve araç hattı bilgilerini alarak İETT'ye şikayette bulunacaklarını belirtti.
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