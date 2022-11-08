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Sanayi üretiminin eylülde yüzde 3,6 artması bekleniyor

Bu haftanın son günü açıklanacak sanayi üretimi verisi ile ilgili yapılan anketten yüzde 3,6 büyüme tahmini öne çıktı.

Ekleme: 8.11.2022 - 09:25 Güncelleme: 8.11.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Sanayi üretiminin eylülde yüzde 3,6 artması bekleniyor
TÜİK, Eylül ayı sanayi üretimi verilerini 11 Kasım saat 10.00'da açıklayacak. veri açıklanmadan önce yapılan anketler de bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Sanayi üretimi iki yıldır üst üste artış gösteriyor ve eylül ayında da küresel yavaşlamaya paralel olarak ivme kaybederek yıllık yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor.

Tahminler yüzde 2,6 ile yüzde 5,5 arasında
Reuters'ın altı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği anketine göre, sanayi üretiminde eylülde artış beklentileri yüzde 2,6 ile yüzde 5,5 bandında yer alıyor.

Temmuz'da beklentilerin oldukça altında yüzde 2,4 artış gösteren endeks, ağustos ayında ise yine beklentilerin altında yüzde 1 büyümüştü.

Politika faizinin yüzde 9'a inme beklentisi var
Merkez Bankası (TCMB) ise son üç ayda öncü göstergelerin üçüncü çeyrekte yavaşlamaya işaret ettiğini söyleyerek politika faizini 350 baz puan indirerek yüzde 10,5'e çekti. TCMB'nin bu ay ise politika faizini yüzde 9'a çekebileceği mesajını da verdi.

Ekonomi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü
Türkiye ekonomisi, salgın tedbirlerinin etkili olduğu 2020 yılındaki sınırlı büyümenin ardından ekonomi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü. Büyüme canlı iç ve dış taleple bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,50, ikinci çeyrekte ise yüzde 7,6 oldu.
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