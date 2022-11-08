Putin kovdu İsveç kucak açtı! FETÖ'nün karanlık adamı Mustafa Kemal Şirin Stockholm'de görüntülendi!

İsveç'ten iadesi istenen bir firari FETÖ'cü daha Stockholm'de görüntülendi. FETÖ elebaşının da tercihi olan krem rengi pardösüsü ve spor şapkasıyla görüntülenen Mustafa Kemal Şirin'i, yakalanma korkusunun sardığı anlaşılıyor. Rusya'nın 2003'te casusluktan kovduğu Terörist Şirin, İsveç'te FETÖ'nün Türkiye karşıtı lobisinin bayraktarlığını yapıyor.

RUSYA'DAN 'ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT' GEREKÇESİYLE KOVULDU



Mustafa Kemal Şirin, FETÖ'nün Rusya'daki okullarının kapatıldığı dönemde örgütün Rusya İmamıydı. Halen FETÖ'nün aktif İsveç ülke sorumluluğunu yürüten Mustafa Kemal Şirin, dönemin Rusya Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yapan Vladimir Putin tarafından imzalanan bir kararla 2003 yılında 'ulusal güvenliğe tehdit' gerekçesiyle Rusya'dan kovulmuştu. Batılı istihbarat örgütleriyle derin iltisakı nedeniyle 2003 yılında Rusya Federasyonu'na girişi tamamen yasaklanan ve aynı zamanda Rusya'da faaliyet yürüten Tolerans Vakfı Başkanı olan Mustafa Kemal Şirin, Rusya'ya yönelik istihbarat ve casusluk faaliyetlerini, Pensilvanya da gerçekleştirilen şura kararıyla 'İskandinavya İmamı' olarak İsveç'e yerleşti.



İsveç'i FETÖ'nün merkez üssü yapmak için faaliyetlere girişen Şirin, SweTurk federasyon kurucu başkanlığı ve Nordic Business AB yönetim kurulu başkanlığını da bir dönem yürüten, terör örgütünün İsveç'teki tüm faaliyetlerinden sorumlu olan Şirin'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firari fetullahçıları ülke çapında koruma ve kollama görevini de üstlendi. Mustafa Kemal Şirin, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak İsveç makamlarından istediği 11 azılı Fetullahçının iadesini engellemeye yönelik İsveç resmi makamlarıyla temasları yürüten isim.



Şirin, İsveç'in önemli üst düzey siyasetçilerine yönelik tüm lobi faaliyetlerini PKK terör örgütünün sorumlularıyla birlikte gizlice yürütüyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün İsveç örgütlenmesinin temelini 2011 yılında atarak FETÖ'nün İskandinavya ülkeleri arasında merkez üslerinden biri haline getiren Mustafa Kemal Şirin, gizli faaliyetlerini 5 Temmuz 2012 tarihinde Stockholm ALVSJÖ Bölgesi Stora Mans Vag 11 B adresinde SWETURK adlı paravan derneği kurdu. Şirin, İsveç ülkesinde terör örgütünün tüm paravan operasyonlarını sözde kar amacı gütmeyen bu sivil toplum kuruluşu üzerinden yürüttü.



TÜM MAL VARLIĞI DONDURULDU



Adalet Bakanlığı'nın isteğiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Şirin'in tüm mal varlığına yönelik dondurma kararı alınmış ve bu karar 24 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştı.



FETÖ'NÜN İSVEÇ SORUMLUSU KORKU İÇİNDE



FETÖ İsveç İmamı Şirin'in geçmiş dönemde, örgütün Kolombiya imamlığı ve Rusya imamlığı da bulunuyor. Şirin, ayrıca FETÖ'nün Belçika yapılanması tarafından 2 Eylül 2021 tarihinde kurulan Avrupa Popülizm Araştırmaları Merkezi isimli düşünce kuruluşunun kurucuları arasında yer alıyor. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Şirin'in ülkenin başkenti Stockholm'de adım adım izi sürüldü.



TANINMAMAK İÇİN BEYZBOL ŞAPKALI DOLAŞIYOR



Skarholmen Stangholmsbacken Sokağı 50 nolu apartmanda 18 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bu adreste saklanıyor. Açık kaynaklarda fotoğrafına rastlanılamayan ve Türkiye'de yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde hakkında "Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği"nden yakalama kararı bulunan firari imamın fotoğraf karelerine yansıyan görüntüsünde Şirin'in korku içinde tanınmamak için sürekli beyzbol şapkalı dolaşması ise dikkatlerden kaşmadı.



Foto muhabiri Çağrı Oğuz, Mustafa Kemal Şirin'i devamlı yere bakarak yürüdüğü ve karşıdan tanınacak şekilde görüntüleyemediği için yan profilden özel çekmek zorunda kaldı.



ELEBAŞISININ PALTOSUNDAN GİYİYOR



Özel istihbarat ekibimizin görüntülediği Şirin'in üzerinden hiç çıkarmadığı krem renkli paltosu Fetullah Gülen'in sık giydiği paltoyu andırması dikkat çekiyor. İsveç İmamı, her gün oturduğu ikamete yaya olarak gittiği 500 metre ilerideki Varberg Centrum'dan metro ile Stockholm merkeze gidiyor. Akşamları Saat:18:00 civarında yine aynı metro istasyonundan geri gelen Mustafa Şirin, Varberg Centrum da bulunan lüks İCA adlı marketten günlük alışverişini yapmayı ihmal etmiyor. Kemal Şirin'in beyaz renkli SUV marka bir jip'i olmasına rağmen takip edilmemek için çok az kullanıyor.