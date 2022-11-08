Krizler ülkesi İngiltere'de sepet yanıyor! Yeni rekor geldi

Pazar araştırma şirketi Kantar tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de market enflasyonu Ekim ayıda yüzde 14,7 ile yeni bir rekor kırdı.İngiltere'de tüketicilerin yıllık market masrafları, ayın ürünleri satın almaya devam etmeleri halinde 682 GBP artacak.Kantar'ın araştırmasına göre İngiltere'de hane halklarının yüzde 27'si finansal olarak zorlandıklarını ifade etti.Market satışları 30 Ekim'de sona eren 12 haftada geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı.Market markalı ürünlerde satışlar 30 Ekim'de sona eren 4 haftada yüzde 10,3 artarken, markalı ürünlerin satışları sadece yüzde 0,4 yükseldi.İskontolu mağazalar olan Aldi ve Lidl 30 Ekim'de sona eren 12 haftada satışlarını yüzde 22,7 ve yüzde 21,5 artırırken, Marrisons ve Waitrose'nin satışları yüzde 4,6 ve yüzde 1,9 azaldı.Tesco'nun satışlarında artış yüzde 3,1, Asda'nın satışlarında yükseliş yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşti.BRC CEO'su Helen Dickinson yaptığı değerlendirmede, 'Ekim ayı, sadece enerji faturalarında artış ile karşı karşıya kalan tüketiciler için zor bir ay olmadı, aynı zamanda tüketiciler daha pahalı alışveriş sepeti ile de karşı karşıya kaldılar' dedi.ÇİÇEĞİ BURNUNDA YENİ BAŞBAKAN SUNAK'I BÜYÜK SORUNLAR BEKLİYOR'Boris Johnson'un istifası sonrası göreve gelen Liz Truss sadece 44 gün dayanabildi. Liz Truss, vergi paketinin neden olduğu ekonomik ve siyasi krizin yaptığı açıklamada, 'Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim' dedikten sonra istifa etmiş yerine eski Maliye Bakanı Rishi Sunak geldi.Ülkede enflasyon tüm faiz artırımlarına rağmen 40 yılın zirvesine yükselirken, ekonomistler İngiltere ekonomisinin resesyona girmek üzere olduğunu ifade ediyor.