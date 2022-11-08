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Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Tüketici kredilerinde yapılan yönetmelik değişikliği ile hayat sigortası zorunluluk değil bir seçenek olacak. Bankalar hayat sigortası yaptırmaya zorlayamayacak. Bunun yanında bir hak daha tanınıyor. İşte haberin detayları...

Ekleme: 8.11.2022 - 10:59 Güncelleme: 8.11.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor
Tüketici kredilerinde yapılan düzenleme ile bankalar kredi verirken vatandaşı hayat sigortası yaptırmaya zorlayamayacak. Konuyu değerlendiren sektör temsilcisi Murat Akçay, 'Kredi kullanacaklara bankalar tarafından sigortalı ve sigortasız versiyonlu kredi teklifleri verilebilmesinin yanında tüketicilerin dilediği sigorta şirketinden satın aldığı poliçeyi bankalara sunabilmesi, yönetmelik değişikliği ile açıkça tanınan bir hak olarak karşımıza çıkıyor' dedi.


TEKLİFİ SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ

Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tüketicilere kredi yolculuklarında diledikleri teklifi seçme özgürlüğü getirildi. Kredi kullanacaklar, sigortalı ve sigortasız olmak üzere iki ayrı kredi teklifi alma hakkına sahip olacak.

KREDİ HAYAT SİGORTALARI

Sigortalı kredi kullanacak olan tüketiciler, başvuru yaptıkları banka ya da finans kuruluşu dışındaki talep ettikleri herhangi bir sigorta şirketinden kriterlerine uygun Kredi Hayat Sigortalarını yaptırabilecek.

FARKLI ALTERNATİFLER

Konuyla ilgili açıklama yapan sektör temsilcisi Murat Akçay, kredi kullanacakların, hayat sigortalarını bankadan yaptırmak zorunda olmadıklarını söyleyerek, 'Kredi kullanmak isteyenler, kredilerini hayatın beklenmeyen sürprizlerine karşı güvence altına alan Kredi Hayat Sigortası'nı satın alırken farklı alternatifler arasından kendilerine en uygun seçenekle ilerleyebilirler' dedi.

BANKADAN YAPTIRMA ZORUNLULUĞU YOK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Akçay, 'Aslında söz konusu değişiklikten önce de kredi kullanacakların, hayat sigortalarını bankadan yaptırma zorunluluğu yoktu. Ancak yeni yönetmeliğin ilgili maddelerinin yürürlüğe girmesinden önce seçme hakkı olduğundan habersiz olan tüketici, bu konudaki hakları yasal çerçevede korunuyor olmasına rağmen, kredi kullandığı bankanın sunduğu Kredi Hayat Sigortasını satın almak durumunda kalıyordu.

YENİ DÖNEMDE DURUM TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Kredi kullanacaklara bankalar tarafından sigortalı ve sigortasız versiyonlu kredi teklifleri verilebilmesinin yanında tüketicilerin dilediği sigorta şirketinden satın aldığı poliçeyi bankalara sunabilmesi, yönetmelik değişikliği ile açıkça tanınan bir hak olarak karşımıza çıkıyor' dedi.
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