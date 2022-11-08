İsveç'ten PKK /PYD çıkışı! Asla diyaloga girmeyeceğiz
Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO üyelik başvurusunda bulunan İsveç'İn Başbakanı Ulf Kristersson'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Madrid'de imzalanan üçlü muhtıraya atıfta bulunan lider, "İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek." dedi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye geldi. Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği resmi temaslarda bulunacağı belirtilen Kristersson, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kristersson: İsveç parlamentosu Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek. dedi.
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