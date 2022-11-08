İsveç'ten PKK /PYD çıkışı! Asla diyaloga girmeyeceğiz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye geldi. Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği resmi temaslarda bulunacağı belirtilen Kristersson, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kristersson: İsveç parlamentosu Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek. dedi.Ayrıntılar geliyor...