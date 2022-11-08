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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Atacağımız adımlarla birliğimizi perçinleyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Karabağ Zaferi Konferansı: Azadlığa Kavuşan Kadim Vatan" programında açıklamalarda bulundu. Karabağ Zaferini kutlayan İletişim Başkanı Altun, Türk halkının Ermeni zulmünü unutmayacağını hatırlatarak 'Karabağ kurtarılmıştır. Bir daha esaret altına alınamayacaktır.' ifadelerini kullandı.

Ekleme: 8.11.2022 - 11:15 Güncelleme: 8.11.2022 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Atacağımız adımlarla birliğimizi perçinleyeceğiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Karabağ Zaferi Konferansı: Azadlığa Kavuşan Kadim Vatan" programında konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları:

"Bugün görüyoruz ki bazı kesimler zaferimize gölge düşürmeye çalışıyor. Dezenformasyonla zaferimizi baltalamaya, gölgelemeye devam ediyor. Azerbaycan'ın 28 yıl boyunca verdiği haklı mücadele bastırılmaya çalışılıyor. Karabağ'da zafer kazansak da enformasyon alanında işimizin bitmediğini görüyoruz.

Bu dezenformasyonlara müsaade etmeyeceğiz.

Karabağ Azerbaycan'ın öz toprağıdır. Karabağ Zaferi, Türklüğe bir kez daha şan katmıştır. Azerbaycan halkı ve Türk dünyası Karabağ'daki Ermeni zulmünü unutmayacaktır. Karabağ kurtarılmıştır ve bir daha esaret altına alınamayacaktır.

Görüyoruz ki Karabağ zaferi umutları ve toprağı yeşertmiştir. Azad edilen topraklar bugün küllerinden yeniden doğuyor. Karabağ her yönüyle ayağa kalkıyor. Azerbaycan kalkınma destanı yazıyor.

Bölgemizde barış ve istikrarın temini için Ermenistan'ın da bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. En çok teşekkürü Hikmet Hacıyev'e teşekkür etmek istiyorum. Hakkaniyetin haklı namına teşekkür etmek istiyorum.

Karabağ zaferimiz kutlu olsun."
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