Elazığ'da depremzedeler, artık kış ve deprem korkusu yaşamıyor

Elazığ, 24 Ocak 2020'de 6,8 şiddetindeki depremle sarsıldı.Kentte 37, Malatya'da da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybettiği bölgede, 25 binden fazla konut hasar gördü.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde, 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için harekete geçildi.Kısa sürede tamamlanan TOKİ konutları, kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edildi.Yeni evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşayan depremzedeler, artık kış ve deprem korkusu aşamadıklarını belirtti.Vatandaşlar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür etti.İHA'nın aktarımına göre; konutlardan memnun olduklarını aktaran depremzedeler, "Devletimiz evimizi yaptı, verdi. Kim bize ev yapacaktı?” dedi.Evlerin çok güzel olduğunu belirten Akide Dikbaş isimli vatandaş, "Allah, devletimizden razı olsun. Bu kış ayında rahat oturuyoruz. Evlerimiz çok kullanışlı. Kim ne derse desin, konutlarımız güzel. Evlerimiz tertemiz yapıldı ve teslim edildi. Devletimiz evimizi yaptı, verdi. Kim bize ev yapacaktı? Önceki evimiz eskiydi, evimizin temizliği belli olmazdı, çok çektik. Eski evimiz yazın sıcak, kışın soğuk olurdu ve ısıtamazdık. Şimdi çok memnunuz. Zemin katta olduğumuz halde ısınıyoruz. Ne deprem korkumuz var ne kış korkumuz var. Hak sahiplerinin hemen hemen hepsi evlerine yerleşti. Fakir fukara hep evlerine yerleşti. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Duamız ve ümidimiz onunla." dedi.Feride Çetin isimli vatandaş da, "Yaklaşık bir sene önce Elazığ’a gelmiştim. O zamanki duruma göre şu an TOKİ konutları gayet ilerlemiş durumda. Her yerde konutlar var. TOKİ’de yaşayan teyzemin yanında kalıyorum. İçi ve dışı çok güzel. Adım attığımız her yer konutlar ile dolu. Çok güzel dizayn edilmiş. Odaları ve ısı yalıtımları olsun çok memnun kaldım. TOKİ konutlarında park sistemi güzel ve kolaylıkla arabalarımız park edebiliyoruz. Çocuklar için de adım attığımız her yerde çocukların oyun oynayabileceği alanlar var.” diye konuştu.