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Dışişleri'nden İdlip'teki saldırılara kınama...

Dışişleri: İdlip'te yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.

Dışişleri'nden İdlip'teki saldırılara kınama...
Ekleme: 7.11.2022 - 23:49 Güncelleme: 8.11.2022 - 00:18 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden İdlip'teki saldırılara kınama...
Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı 3 kampı hedef alan saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

9 sivilin ölümüne ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıların şiddetle kınandığı açıklamada, 'Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.' ifadesine yer verildi.

İlgili tarafların mevcut mutabakatlara riayet etmeye ve sivillere yönelik saldırılara son vermeye davet edildiği açıklamada, Türkiye'nin bölgede sükunetin muhafazası, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz şekilde ulaştırılması amacına yönelik çabalarını sürdüreceğinin altı çizildi.
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