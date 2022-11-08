Cihan Kolivar gözaltına alındı! 'Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir' demişti!
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir canlı yayın programında akılalmaz ifadelerde bulundu. Cihan Kolivar haddini aşarak, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" dedi. Kolivar, skandal açıklamasına bir de 'bilimsel' nitelemesinde bulundu. Söz konusu hakaretin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cihan Kolivar şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.
Ekmek fiyatlarının Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından belirlenmesine rağmen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ekmeğe yeni zam yapacaklarını söyledi.
EKMEK TÜKETİMİNİ AŞAĞILADI
Cihan Kolivar ekmek tüketimini aşağılayarak, akılalmaz hakaretlerde de bulundu. Kolivar, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bu bilimsel bir şey. Ezber değil." ifadelerini kullandı.
Kolivar, "Türkiye'de ekmek için kişi başı tüketim 210 KG. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." gibi haddini aşan sözler kullandı
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Habertürk isimli televizyon kanalında Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sarfetmiş olduğu sözler nedeniyle TCK 301/1 maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştır." İfadelerine yer verildi.