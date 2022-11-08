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CHP medyasının algısı çöktü; O hakimin FETÖ evinde kaldığı ortaya çıktı

Cumhuriyet Gazetesi tarafından Ekrem İmamoğlu’nun davasına baktığı için sürüldüğünü iddia ettiği hakimin FETÖ ile bağlantısı ifadelerde ortaya çıktı...

CHP medyasının algısı çöktü; O hakimin FETÖ evinde kaldığı ortaya çıktı
Ekleme: 8.11.2022 - 11:46 Güncelleme: 8.11.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
CHP medyasının algısı çöktü; O hakimin FETÖ evinde kaldığı ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin başka hakim ve savcılarla ilgili soruşturma ve dava dosyalarındaki ifadeler, itirafçı hakim ve savcıların beyanlarında adının geçtiği öğrenildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün yargı yapılanması soruşturmasında örgüt içinde BTM olarak görev alan Serkan Ö., o hakim için 'BTM olduğum bana bağlı evlerde kalan kişilerdendi' dedi. Örgüt içinde görev alan Kenan K. ise '2012 yılında ilk cemaat evlerinde kaldığım dönemde cemaat evlerinde görürdüm' ifadelerine yer verdi.

O HAKİMİN KİM OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. 11 Kasım'da görülecek davanın hakiminin Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yaz Kararnamesi ile İstanbul'dan Samsun'a atanması bazı gazeteciler tarafından 'İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verilecek' olarak yorumlandı. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Terkoğlu, bir yazı kaleme alarak davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesinin hakimi Hüseyin Zengin'in olağandışı bir şekilde Samsun'a gönderildiğini iddia etti. Terkoğlu, Zengin'in çevresinde güvendiği arkadaşlarına 'Bazı savcılar aracılığıyla, İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi' dediğini iddia etse de o hakim hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

FETÖ EVLERİNDE KALMIŞ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukat yapılanması ve hakimlik sınavı çalışma evleri ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında örgüt içinde görev alan isimlerin ifadelerinde Hüseyin Zengin'in FETÖ evinde kaldığı, 17-25 Aralık sonrası ise ayrıldığı yer aldı.

Hakkında yapılan soruşturma neticesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve örgütte Bölge Talebe Mesulü (BTM) olarak görev yapan Serkan Ö., ifadesinde; 'Bu şahsı Hüseyin Zengin olarak tanırım. BTM olduğum bana bağlı evlerde kalan kişilerdendi. Normal cemaatti. İstanbul hukuk öğrencisiydi. 17/25 Aralık sürecinden sonra cemaat evlerinden ayrılmıştı' dedi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün avukat yapılanması ve hakimlik sınavı çalışma evleri ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve örgüt içinde BÜM olarak görev yaptığı değerlendirilen Kenan K., ifadesinde; 'Bu şahıs İstanbul hukuk öğrencisidir. 2012 yılında ilk cemaat evlerinde kaldığım dönemde cemaat evlerinde görürdüm. Daha sonra bölgede görmedim. Hakkındaki bilgim bu kadardır. Görevi olup olmadığını bilmiyorum' ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Zengin ile Fatih'te aynı cemaat evinde kaldığını ifadesinde beyan eden İbrahim Enes O., 'Bu şahıs İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Fatih bölgesinde cemaat evinde kalıyordu. Görev alıp almadığını bilmiyorum. Daha sonra ise hakim olduğunu öğrendim' dedi.
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