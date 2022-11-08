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Bakan Kurum: Konut fiyatları projemizle aşağı gelmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi sonrasında konut fiyatlarının yükselişinin durduğunu ve fiyatların gerilemeye başladığını söyledi.

Bakan Kurum: Konut fiyatları projemizle aşağı gelmeye başladı
Ekleme: 8.11.2022 - 14:01 Güncelleme: 8.11.2022 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum: Konut fiyatları projemizle aşağı gelmeye başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş yerim Projesi'ne değinerek, 'Biz Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini bu yüzden yapıyoruz. Konut fiyatları projemizle birlikte durdu, aşağı gelmeye başladı. Bu projelerimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Amacımız, 2035 yılına kadar bu anlamda dönüşüme girmemiş alan kalsın istemiyoruz' dedi.

Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Kentsel Dönüşüm Sempozyumu düzenlendi. Dünyada ve Türkiye'deki şehircilik çalışmalarının ve akıllı şehir konseptinin konuşulduğu sempozyuma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Bakan Kurum'un yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çok sayıda akademisyen ve alanında uzman isimler de yer aldı.

Sempozyumda konuşan Bakan Kurum, kentsel dönüşümün siyaset üstü bir durum olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA 3 MİLYON KONUTUMUZUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIK

Türkiye'de kentsel dönüşüm tarihinin çok eskiye gitmediğini söyleyen Bakan Kurum, 'Özellikle son 20 yılda dönüştürdüğümüz riskli yapılar ve alanlar, ürettiğimiz sosyal konutlar ve etkin bir şekilde yürüttüğümüz yapı denetim sistemimizle birlikte ülkemizde güvenli yaşam alanları sağlamak için epeyce bir yol kat ettik. Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık' dedi.

2028 YILINA KADAR 500 BİN SAĞLAM KONUT KAZANDIRACAĞIZ

Kurum, 81 ilde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Şu an halihazırda sahada 250 bin konutun dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. İlan ettiğimiz sosyal konut kampanyamızla da ülkemize 2028 yılına kadar 500 bin sağlam ve güvenli konutumuzu kazandıracağız' dedi.

39 İLÇEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Kentsel dönüşümün ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, 'Deprem dönüşümü fikir ve güç birliğinin yanında, vatandaşımızın da rızasıyla çözülebilir. Rızası olmadan bu süreci yapamıyorsunuz. Daha

3-4 gün önce Beykoz Tokatköy'de, Beyoğlu Okmeydanı'nda dönüşüm sürecini başlattık. Bugün medeniyetimizin göz bebeği İstanbul'un 39 ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fikirtepe'de, Güngören Tozkoparan'da, Kağıthane'de, Esenler'de, İstanbul'un tamamında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak deprem dönüşümü gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR

Bakan Kurum, 'Bugün maalesef, deprem dönüşümünü siyaset üstü bir konu olarak görüyorum denip, bütçelerde depreme ayrılan payın azaltılmasını, hele hele dönüşüm sürecinin tıkanması için her türlü girişimde bulunulmasını üzülerek takip ediyoruz. Muhalefet etmek, sorumluluklarını bilerek hareket etmektir. Bu durumu siyaset üstü görmek zorundayız. İnsanımıza karşı sorumluluk duygusu taşıyan herkes, ivedilikle meselenin aciliyetinin farkına varmalıdır. Aksi takdirde en büyük zararı bu aziz şehir görecektir. Milli güvenlik meselesidir. İstanbul'daki bir depremde tüm Türkiye ve ekonomi etkilenecektir. Binlerce kardeşimizi yitireceğimiz bir depremi bekliyoruz. Hiçbir konutu dönüştürme adına bir irade ortaya koyamadılar. Her türlü mücadeleye hazır olduğumuzu, daima hatırlatacağımızı ifade etmek istiyorum' diye konuştu.
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