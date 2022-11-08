Bakan Dönmez 'yüzde 97' diyerek duyurdu! Geri sayım başladı: Karadeniz gazı mutfağa girecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını karaya ulaştıracak boru hattının yüzde 97'sinin tamamlandığını belirterek, Mart ayı sonunda ilk yerli gazın mutfaklara gireceğini açıkladı.Bakan Dönmez, "Türkiye ve Rusya arasında her iki lider de milli paralarla ticaretin önünü açma yönünde niyetlerini ifade etmişlerdi. Gelinen noktada bu süreç daha da hızlandı. Son görüşmemizde bir mutabakat söz konusu. Bununla alakalı olarak teknik birtakım çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Kısmen ruble üzerinden ticaret başladı. Türkiye sadece gazın ticaretinin yapılacağı bir merkez olmayacak. Aynı zamanda dağıtımında yapılacağı bir merkez olacak. Bu durumda fiyatın da belirlendiği bir merkez olacağız. Fiyat mekanizmasında da varız." dedi.Türkiye'nin kışa hazıır olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Depolarımız tam dolu şekilde. Daha depolarımızı kullanmaya başlamadık. Depolarımız sayesinde kışı rahat geçireceğiz" diye konuştu.Dünyada artan enerji fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez, "Yüksek maliyetleri vatandaşlarımıza daha az yansıtmak için ciddi anlamda sübvansiyon (destek) uyguladık. Geçtiğimiz yılı hatırlatacak olursak sadece doğal gazdaki sübvansiyon desteği 80 milyar lira civarında. Bu maliyete tabii ki Hazine ve Maliye Bakanlığımız katlanıyor. Elektrikte 20 milyar liraydı. Bu sene bu rakam bunun belki iki katı olacak. Çünkü rakamlar geçen seneye göre ciddi manada arttı. Zorunlu olarak bazı artışlar yaptık biz de. Hazinenin taşıyabileceği yük var. Bu yükün büyük bir kısmını oraya alıyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Dönmez, Mart sonuna kadar Karadeniz gazının sisteme verileceğini belirterek "Bu yerli gaz herkesin mutfağında kullanabilir hale gelecek" dedi.