Bakan Bozdağ'dan 'başörtüsü teklifi' açıklaması: Muhalefet hazırlık aşamasında katkı vermeyeceğini söyledi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mesnuplarının sorularını yanıtladı. Başörtüsü teklifinin yakında TBMM'de olacağını belirten Bakan Bozdağ, Muhalefet hazırlık aşamasında katkı vermeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ YAKINDA TBMM'DE!
Bozdağ, "Başörtüsü teklifi yakında TBMM'de. Muhalefet hazırlık aşamasında katkı vermeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.