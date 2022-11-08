  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,57 - 18,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bahçeli'den çok sert tepki: Gayrimeşru bir çizgide sabitlenmiştir! Kılıçdaroğlu taşeron bir siyasetçidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Kılıçdaroğlu'na sert tepkiler gösteren Bahçeli: "Kılıçdaroğlu CHP'nin başına paraşütle indirilmiş, taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim'in rövanşını almak vardır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten de zincirlidir. ABD'den sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan Kılıçdaroğlu, eşik bekleyip ışık bekleyeceğini sanmıştır. Biz bundan hicap duyduk ama kendisi duymadı." ifadelerini kullandı. AK Parti'nin HDP ve CHP'li heyetle görüşemesine ise Bahçeli: "Biz makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz." dedi.

Bahçeli'den çok sert tepki: Gayrimeşru bir çizgide sabitlenmiştir! Kılıçdaroğlu taşeron bir siyasetçidir
Ekleme: 8.11.2022 - 10:38 Güncelleme: 8.11.2022 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den çok sert tepki: Gayrimeşru bir çizgide sabitlenmiştir! Kılıçdaroğlu taşeron bir siyasetçidir
Aziz Atatürk emperyalizmle vuruşa vuruşa iman ve irade gücüyle Türk devletini ortaya çıkardı. Babasının vefatından sonra dayısının evinde bakla tarlası bekledi karga kovaladı. Gün geldi düşmanı da İzmir'e kadar kovaladı.

O tarihlerde annesi Zübeyde Hanım'ın rüyasında altın bir tepsi ile minareye çıktığını görmesi Mustafa Kemal'in istikbalini de gösterdi.

Selanik Askeri Rüştiyesi'nde, büyük bir kumandan ve devlet adamlığı vasfının hamurunu yoğurdu. Atatürk demek vatan ve milletin saadeti demektir. Atatürk demek milli mücadelenin başı cumhuriyetin başarısı demektir.

Atatürk kurucu bir liderdir. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Türk devlet zincirinin hakları iç içe geçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Türk tarihinin asal paydası, ortak değeridir. Kim ne söylerse söylesin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz.

2 gün sonra vefatının 84. yıldönümü anacağımız Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık düşkünü bir devlet adamıdır.

Tahıl sevikatı güvenlik kaygıları nedeniyle durdurulmuştu. Kapanan tahıl koridoru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in duyarlılığı sayesinde 2 Kasım'da tekrar açılmıştır. Hatta bu duyarlılık sayesinde Somali, Cibuti gibi ülkelere ücretsiz tahıl sevkiyatı sağlanacaktır. Tüm dünya bu gelişmeyi takdirle karşılamıştır. Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyon ton tahıl taşınmıştır. Gıda fiyatlarındaki yükseliş dünyayı kasıp kavurmuştur. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılmasında insanlık dersi vermektedir. İnsan haklarını sözde değil özde savunan ülke Türkiye'dir. Bu mesele bir iman meseledir. Bu mesele insan onurunu sahiplenme meselesidir.

Türkiyemizle iftihar ediyoruz. Mensubiyetinden onur duyduğumuz milletimizle övünüyoruz. Cumhuriyet'in yeni yüzyılının, Türk ve Türkiye yüzyılı olacağına inanıyoruz. Zaman Türkiye zamandır. Zemin Türk vatanı Türk islam coğrafyalarıdır. Bu zafer 2023 yılında lider ülke Türkiye olarak tezahür edecektir.

Kaos içerisindeki bir ABD'nin, dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağına inanıyoruz.

İsveç'te yapılan seçimlerden sonra kurulan hükümetin Türkiye'ye sıcak mesajları dikkatimizi çekmektedir. NATO'nun Madrid zirvesinde imza altına alınan mutabakatta, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine karşı hangi somut adımları attığı irdelenmelidir. Anlaşıldığı kadarıyla İsveç muhalefeti dolaylı olarak PKK'nın kontrolündedir. NATO Genel Sektereteri'nin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Biz kararımızı alırken, sadece ve sadece Türkiyemiz'in çıkarlarına bakarız. NATO Genel Sekreteri bnoyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi!
AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi! Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında açıkladı!
Beklenen görüşme Külliye'de gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü!
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vize sorunu' açıklaması: Gerekli uyarılar yapıldı!
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü...
CHP'li belediyeler heykel dikmekte yarışıyor! Bu kez de Kuşadası Belediyesi sahili doldurdu!
Başkan Erdoğan'ın TOGG fabrikasında inceleme yaptığı yeni görüntüler paylaşıldı!
Cihan Kolivar gözaltına alındı! 'Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir' demişti!
Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor! Daha kötüsü 2. Petro Krizi döneminde görüldü
Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı
AB'den skandal Doğu Akdeniz hamlesi!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi: Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes alacak
Bakan Soylu'dan sert tepki: Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında geri adım attı
AK Parti'den Dünya Şehircilik Günü paylaşımı: Milletimiz istedi biz yaptık
AK Parti’yi ekmek üzerinden aşağılayan o isme Ömer Çelik’ten tepki: Hadsizliktir
Alman ekonomisi için kötü haber: 64 milyar avro gelir kaybına yol açacak
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Dünyada ender görülüyor: Türk SİHA’larına çok önemli kabiliyet
Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti