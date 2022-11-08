Bahçeli'den çok sert tepki: Gayrimeşru bir çizgide sabitlenmiştir! Kılıçdaroğlu taşeron bir siyasetçidir

Aziz Atatürk emperyalizmle vuruşa vuruşa iman ve irade gücüyle Türk devletini ortaya çıkardı. Babasının vefatından sonra dayısının evinde bakla tarlası bekledi karga kovaladı. Gün geldi düşmanı da İzmir'e kadar kovaladı.O tarihlerde annesi Zübeyde Hanım'ın rüyasında altın bir tepsi ile minareye çıktığını görmesi Mustafa Kemal'in istikbalini de gösterdi.Selanik Askeri Rüştiyesi'nde, büyük bir kumandan ve devlet adamlığı vasfının hamurunu yoğurdu. Atatürk demek vatan ve milletin saadeti demektir. Atatürk demek milli mücadelenin başı cumhuriyetin başarısı demektir.Atatürk kurucu bir liderdir. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Türk devlet zincirinin hakları iç içe geçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Türk tarihinin asal paydası, ortak değeridir. Kim ne söylerse söylesin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz.2 gün sonra vefatının 84. yıldönümü anacağımız Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık düşkünü bir devlet adamıdır.Tahıl sevikatı güvenlik kaygıları nedeniyle durdurulmuştu. Kapanan tahıl koridoru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in duyarlılığı sayesinde 2 Kasım'da tekrar açılmıştır. Hatta bu duyarlılık sayesinde Somali, Cibuti gibi ülkelere ücretsiz tahıl sevkiyatı sağlanacaktır. Tüm dünya bu gelişmeyi takdirle karşılamıştır. Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyon ton tahıl taşınmıştır. Gıda fiyatlarındaki yükseliş dünyayı kasıp kavurmuştur. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılmasında insanlık dersi vermektedir. İnsan haklarını sözde değil özde savunan ülke Türkiye'dir. Bu mesele bir iman meseledir. Bu mesele insan onurunu sahiplenme meselesidir.Türkiyemizle iftihar ediyoruz. Mensubiyetinden onur duyduğumuz milletimizle övünüyoruz. Cumhuriyet'in yeni yüzyılının, Türk ve Türkiye yüzyılı olacağına inanıyoruz. Zaman Türkiye zamandır. Zemin Türk vatanı Türk islam coğrafyalarıdır. Bu zafer 2023 yılında lider ülke Türkiye olarak tezahür edecektir.Kaos içerisindeki bir ABD'nin, dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağına inanıyoruz.İsveç'te yapılan seçimlerden sonra kurulan hükümetin Türkiye'ye sıcak mesajları dikkatimizi çekmektedir. NATO'nun Madrid zirvesinde imza altına alınan mutabakatta, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine karşı hangi somut adımları attığı irdelenmelidir. Anlaşıldığı kadarıyla İsveç muhalefeti dolaylı olarak PKK'nın kontrolündedir. NATO Genel Sektereteri'nin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Biz kararımızı alırken, sadece ve sadece Türkiyemiz'in çıkarlarına bakarız. NATO Genel Sekreteri bnoyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmelidir.