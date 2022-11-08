  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,57 - 18,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor! Daha kötüsü 2. Petro Krizi döneminde görüldü

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yüksek gaz ve petrol fiyatlarının bu yıl Alman ekonomisinde 64 milyar euro reel gelir kaybına yol açacağını belirtti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor! Daha kötüsü 2. Petro Krizi döneminde görüldü
Ekleme: 8.11.2022 - 16:22 Güncelleme: 8.11.2022 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor! Daha kötüsü 2. Petro Krizi döneminde görüldü
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), tarafından yapılan "Mevcut enerji krizinde gerçek gelir kayıplarının belirlemesi" araştırmasının sonuçları yayımlandı.

GSYH'NIN YAKLAŞIK %2'SİNE YAKIN KAYIP BEKLENİYOR

Araştırmada, yüksek gaz ve petrol fiyatlarının Alman ekonomisinde milyarlarca avroluk reel gelir kaybına yol açtığı belirtilerek, bu yıl için reel gelir kayıplarının 64 milyar euro seviyesinde olacağı ve bunun da ülkenin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 1,8'ine denk geleceği tahmin edildi.

GELECEK YILLARDA DEVAM ETMESİNİN BEKLENİYOR

Geçen yıl söz konusu reel gelir kaybının 35 milyar euroyu geçerek, GSYH'nın yüzde 1'ini aştığına yer verilen araştırmada, gelir kayıplarının gelecek yıllarda devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

DAHA KÖTÜSÜ SADECE 2. PETRO KRİZİ DÖNEMİNDE GÖRÜLDÜ

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gelecek yıl yaklaşık 9 milyar euro veya ekonomik üretimin yüzde 0,2'si kadar reel gelir kaybının olacağını tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

Wollmershaeuser, 2021-2023 döneminde yaklaşık 110 milyar euro veya yıllık GSYH'nın yüzde 3'ine kadar reel bir gelir kaybı oluşacağını vurgulayarak, "Bu rakamın daha yüksek olduğu tek zaman, ekonomik üretimdeki kaybın yüzde 4 olduğu 1979-1981 ikinci petrol krizi sırasındaydı. 1973-1974'teki ilk petrol krizinin yüzde 1,5'lik bir kayba neden olduğunu hesaplıyoruz" ifadesini kullandı.

RUSYA'YI TEDARİKÇİ OLARAK KAYBETMENİN SONUCU

Reel gelirdeki mevcut düşüşün önümüzdeki birkaç yıl içinde devam etmesini beklediklerini aktaran Wollmershaeuser, "Rusya'yı tedarikçi olarak kaybetmek, enerji fiyatlarının uzun vadede yüksek kalacağı anlamına geliyor. Ayrıca Almanya enerji ithalatına olan bağımlılığından bir gecede kurtulamayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi!
AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi! Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında açıkladı!
Beklenen görüşme Külliye'de gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü!
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vize sorunu' açıklaması: Gerekli uyarılar yapıldı!
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü...
CHP'li belediyeler heykel dikmekte yarışıyor! Bu kez de Kuşadası Belediyesi sahili doldurdu!
Başkan Erdoğan'ın TOGG fabrikasında inceleme yaptığı yeni görüntüler paylaşıldı!
Cihan Kolivar gözaltına alındı! 'Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir' demişti!
Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor! Daha kötüsü 2. Petro Krizi döneminde görüldü
Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı
AB'den skandal Doğu Akdeniz hamlesi!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi: Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes alacak
Bakan Soylu'dan sert tepki: Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında geri adım attı
AK Parti'den Dünya Şehircilik Günü paylaşımı: Milletimiz istedi biz yaptık
AK Parti’yi ekmek üzerinden aşağılayan o isme Ömer Çelik’ten tepki: Hadsizliktir
Alman ekonomisi için kötü haber: 64 milyar avro gelir kaybına yol açacak
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Dünyada ender görülüyor: Türk SİHA’larına çok önemli kabiliyet
Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti